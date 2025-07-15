道路掏空探測 桃園引進透地雷達

桃園市今年斥資900萬元，針對15條道路以透地雷達進行道路坑洞、管線探測，了解道路底下玄機。（桃園市養工處提供）

2025/07/15 05:30

發射高頻電磁波 判定孔洞大小、深度及管線位置 降低挖損率

〔記者謝武雄／桃園報導〕近年來國內外屢傳天坑事件，甚至行經車輛掉落坑中，造成生命、財產損失，為此，桃園市政府養護工程處引進透地雷達、非破壞性道路檢測技術，針對市境曾發生坑洞路段周邊區域進行檢測，已選定龜山區文化三路等十二個路段，檢測後將實施分級制度，優先修繕危害程度較高的路段，以維護公共安全。

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選定12個路段檢測 實施分級修繕

養工處選定檢測的十二個路段，總長度三七五○公尺，包含桃園區經國路、民光東路、南平路、中正路；中壢區中豐路、中正路；蘆竹區南福街、中山路、南昌路、南上路；龜山區文化一路、文化三路。

此外，市區道路管線資料庫不完整，頻傳開發過程挖斷管線情事，今年配合道路挖掘路段，規劃蘆竹區南福街、桃園區館後一街、龜山區民生北路一段等三路段實施管線檢測，檢測結果提供施工單位參考，降低管線挖損率，並縮短工期。

養工處長劉軍希表示，透地雷達原理是發射高頻電磁波到地底，遇到不同界面，例如地層、坑洞、管線，會產生不同反射，分析反射波的特性，可以推斷地下物體的形狀、大小、深度和位置等資訊，屬於非破壞性道路檢測技術，主要用於探測道路下方的孔洞及管線分布概況。

捷運綠線避開管線挖掘 提高效率

劉軍希表示，先前針捷運綠線所經桃園區中正路進行探測，由於事先掌握管線位置，捷運工程挖掘過程可以避開管線而提高效率，因此今年編列九百萬元，針對上述十五條道路進行道路坑洞、管線位置探測。

桃園市今年斥資900萬元，針對15條道路以透地雷達進行道路坑洞、管線探測，了解道路底下玄機。（桃園市養工處提供）

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