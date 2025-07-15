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    西湖「店仔街」地磚破損 車行如碰碰車

    民怨西湖「店仔街」地磚，騎機車行經如碰碰車。（民眾提供）

    民怨西湖「店仔街」地磚，騎機車行經如碰碰車。（民眾提供）

    2025/07/15 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉「店仔街」位於三湖村，屬西湖溪東岸出口處，見證西湖鄉歷史發展。不過，因店仔街地磚常破損，有鄉民向本報投訴，騎機車行經店仔街宛如「碰碰車」，質疑鄉公所規劃改鋪柏油路面卻遲遲無下文，未見成果。西湖鄉公所回應，之前兩度流標，目前持續招標中。

    公所：改鋪柏油兩度流標 續招標

    西湖鄉公所指出，由於店仔街常有大車行經，導致地磚受損破裂，鄉公所考量一直編列預算難以解決鄉親所反映問題，因此自籌一千兩百萬將店仔街改鋪設柏油路面。

    投訴鄉民批評，店仔街改鋪柏油路只聞樓梯響，遲未見下文，近期丹娜絲颱風來襲更是險象環生，質疑鄉公所公開資料每年一億多元補助款分配經費，「到底錢用去哪裡？」

    投訴鄉民說，去年開會決議，內政部也發函苗栗縣政府、西湖公所積極改善辦理，相隔一年仍無下文，「住民權益誰來把關？」更直指行經店仔街宛如「碰碰車」。

    西湖鄉公所表示，公所早已發包鋪柏油路標案，不過前兩次皆流標，持續招標中，並非沒有作為。

    此外，投訴鄉民認為，屬於西湖鄉老街的「店仔街」昔日榮景已不復存在，只剩較聞名的打鐵店，且店仔街也無觀光賣點，改鋪設柏油道路更方便修繕，並質疑「基本人本交通都沒有嗎？」

    地方人士也提及，店仔街所鋪地磚屬磁磚，路基為泥沙，容易因雨水掏空導致地磚毀損，也是難解問題，希望盡速改鋪柏油路面，以利維護。

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