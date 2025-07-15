為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉縣魚塭受重創 中央研議擴大補助

    嘉義縣養殖魚塭魚群，因風災大量死亡。（讀者提供）

    嘉義縣養殖魚塭魚群，因風災大量死亡。（讀者提供）

    2025/07/15 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義縣沿海嚴重停電，不少魚塭因缺電導致水車無法運轉，魚群大量死亡，副總統蕭美琴前天到災區了解業者心聲，業者提出設備補助、發電機油資補貼、清理廢棄物、低利貸款等需求，副總統指示農業部、縣府研議補助水產物相關設備設施費用、發電機油料、租金及運費補貼，並協助業者清理死亡魚隻及環境消毒。

    業者爭取發電機油料、運費補貼

    嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，副總統前天到災區了解災情，業者反映魚塭設備損壞嚴重，爭取增加天然災害設備補助、停電期間發電機與油資補貼及協助清理魚塭損壞廢棄物等，而養殖區排水路因廢棄物造成堵塞，也需加速清淤，另外如養殖環境消毒補助，以及推動低率貸款、擴增額度、舊貸展延等措施。

    東石鄉農會常務監事蔡春福說，養殖的金目鱸因停電六天，導致魚群大量死亡，光一處魚塭就損失一百五十多萬元，他了解是損害是天災造成，只希望政府能夠酌予補貼，減輕損失。

    擬補助清死魚、環境消毒經費

    縣府農業處統計，本次颱風造成漁業災損，除牡蠣、漁船筏損壞損失，金目鱸、吳郭魚、虱目魚、草魚及紅鼓鱸魚等魚塭水產物損失達四八九三萬元；縣府農業處漁業科長張建成說，農業部已公告辦理現金救助及低利貸款，低利貸款前半年免息，並將檢討新舊貸還款期限，協助漁民盡快復建。

    張建成說，魚塭設備嚴重災損，政府將推動產業輔導措施，研議補助水產物維生設備、發電機（租用及自用皆可）在停電期間所需油料、租金及運費等補貼，中央也將補助縣府辦理清理死魚及環境消毒經費，逐年協助養殖區道路及排水清淤經費，尚未恢復供電部分儘速維修。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播