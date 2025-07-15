嘉縣魚塭受重創 中央研議擴大補助

嘉義縣養殖魚塭魚群，因風災大量死亡。（讀者提供）

2025/07/15 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義縣沿海嚴重停電，不少魚塭因缺電導致水車無法運轉，魚群大量死亡，副總統蕭美琴前天到災區了解業者心聲，業者提出設備補助、發電機油資補貼、清理廢棄物、低利貸款等需求，副總統指示農業部、縣府研議補助水產物相關設備設施費用、發電機油料、租金及運費補貼，並協助業者清理死亡魚隻及環境消毒。

業者爭取發電機油料、運費補貼

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，副總統前天到災區了解災情，業者反映魚塭設備損壞嚴重，爭取增加天然災害設備補助、停電期間發電機與油資補貼及協助清理魚塭損壞廢棄物等，而養殖區排水路因廢棄物造成堵塞，也需加速清淤，另外如養殖環境消毒補助，以及推動低率貸款、擴增額度、舊貸展延等措施。

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東石鄉農會常務監事蔡春福說，養殖的金目鱸因停電六天，導致魚群大量死亡，光一處魚塭就損失一百五十多萬元，他了解是損害是天災造成，只希望政府能夠酌予補貼，減輕損失。

擬補助清死魚、環境消毒經費

縣府農業處統計，本次颱風造成漁業災損，除牡蠣、漁船筏損壞損失，金目鱸、吳郭魚、虱目魚、草魚及紅鼓鱸魚等魚塭水產物損失達四八九三萬元；縣府農業處漁業科長張建成說，農業部已公告辦理現金救助及低利貸款，低利貸款前半年免息，並將檢討新舊貸還款期限，協助漁民盡快復建。

張建成說，魚塭設備嚴重災損，政府將推動產業輔導措施，研議補助水產物維生設備、發電機（租用及自用皆可）在停電期間所需油料、租金及運費等補貼，中央也將補助縣府辦理清理死魚及環境消毒經費，逐年協助養殖區道路及排水清淤經費，尚未恢復供電部分儘速維修。

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