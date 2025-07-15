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    徵才性別歧視 裁罰30萬起跳

    雲林縣小吃店在店前懸掛徵才紅布條，被檢舉違反《性別平等工作法》。（雲林縣府提供）

    雲林縣小吃店在店前懸掛徵才紅布條，被檢舉違反《性別平等工作法》。（雲林縣府提供）

    2025/07/15 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林近來接獲多件小吃店徵才違反《性別平等工作法》中的性別差別待遇檢舉案，縣府勞動暨青年事務發展處指出，徵才性別歧視檢舉案沒有輔導改善期，只要檢舉屬實，裁罰卅萬元起跳，提醒民眾徵才時注意，由於觸法多數為偏鄉小吃店，將建請中央能修法，避免未開業就要歇業。

    雲林接獲多起小吃店檢舉案

    勞青處表示，今年有兩件小吃店在店前懸掛徵才紅布條被檢舉違反《性別平等工作法》，一件是布條上寫徵女助手；一件寫廚房幫工、果汁吧台師父，後面都括號寫女（見圖，雲林縣府提供）。

    勞青處長張世忠指出，除了徵才布條拍照檢舉，網路社群便利、訊息傳遞快速，FB、IG、LINE也常有人民眾PO文徵才，民眾自己寫了就PO文，因為不熟悉法令出現，徵會計小姐、清潔阿桑、招工限男性、徵廟公限男等，社群截圖檢舉案最近明顯增加。

    張世忠說，就業歧視檢舉案件中最常見是「性別歧視」徵才廣告，店家多數是沿海或偏遠地區的小攤商或小吃店，店家小資本創業，甚至是借錢做小生意，卻因不熟悉法令未開業就要先背上鉅額罰款，希望中央能修法，避免鉅額罰鍰壓垮百姓生計。

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