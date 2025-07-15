遊雲林抽百萬轎車 幸運兒在北港

「2025與神同行遊雲林抽豪禮」，上半年共計逾19萬筆登錄，消費金額約2億元。（記者黃淑莉攝）

2025/07/15 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕鼓勵全國民眾來雲林旅遊、消費，縣府推出「二○二五與神同行遊雲林抽豪禮」活動，一至六月有逾十九萬筆消費發票登錄，金額約兩億元，昨天抽獎，最大獎百萬轎車得主為北港吳姓女子。文化觀光處長陳璧君表示，下半年活動即日起跑，除百萬轎車，還加碼多樣獎項，邀請大家相揪遊雲林抽大獎。

下半年活動起跑 獎項加碼

昨天抽獎在贊助業者及律師吳文城見證下，由縣長張麗善抽出百萬轎車得主，幸運兒是住北港的吳小姐，接到電話既驚又喜多次問「真的嗎？」

請繼續往下閱讀...

張麗善指出，為吸引全國民眾來雲林旅遊、消費，縣府這幾年結合縣內觀光工廠、不動產同業公會及多家企業，推出遊雲林抽豪禮活動，吸引許多人來雲林，去年觀光人次達二千一百多萬人，今年上半年已突破二千萬人次。

張麗善說，下半年抽豪禮活動持續辦理，除雲林縣不動產開發公會、縣內各觀光工廠及企業，麗寶集團也加入贊助行列，獎品有百萬轎車、住宿券、樂園體驗券等。

陳璧君指出，雲林縣下半年每月都有精彩活動，七月廿六、廿七日在三條崙海水浴場的雲西海洋音樂季，還有詔安客家文化節、國際偶戲節、全國運動會在雲林、台灣咖啡節、跨年晚會等。

文觀處表示，即日起至十一月卅日，只要在雲林消費滿百元以上即可至「二○二五與神同行遊雲林滿額五○○抽豪禮」活動網站登錄，累計滿五百元即可獲得一組抽獎序號。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法