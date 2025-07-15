台南風災復原 逾2.5萬人馳援

市長黃偉哲至七股感謝成功嶺替代役男協助救災。（台南市府提供）

2025/07/15 05:30

外縣市政府、國軍支援人力 農畜漁、相關設施損失逾13億

〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，台南市府昨天說明，截至十三日災後復原工作進度，並感謝逾二．五萬人馳援台南市整體環境復原，以及民間企業團體捐助物資；而針對農畜漁業補助額度是否加碼，尚待中央開會決議後公告。

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主要道路清理完畢 11橋梁預警性封閉

丹娜絲風災造成一○三九三戶屋頂受損，四四七三戶已鋪設帆布；樹倒兩萬餘件，尚有三千餘件待處理；溪北、溪南主要市區道路已清理完畢，尚有十一座橋梁預警性封橋，而白河區南九七線九K+一○○便道封閉、新營區南七○線紫檀隧道部分封閉。

台南市長黃偉哲特別感謝各界馳援，包括屏東縣政府、高雄市政府、國軍弟兄、成功嶺替代役男及台南市防災士、義警民防、義消和志工等，共逾二．五萬人挺進災區，協助農損清運、道路清障、建物整理、鋪設帆布及協助受理民眾補助申請。其中國軍在風災後立即抵達重災區，累計二九五一兵力、一八四輛中戰車，成功嶺替代役則有七六○人、廿二輛車支援。

此外，對於傳出七股西寮有受災戶陳情遭阻一事，總統賴清德十一日到七股區西寮勘災，市長黃偉哲十三日也再度到西寮，黃偉哲親自說明勘災現場與民眾溝通的情況，提出實錄畫面佐證，強調絕對沒有公務人員阻隔民眾陳情之情事，勘災全程自己都無阻隔的直接與居民面對面溝通，了解居民的困境與需求；與提出控訴的民眾現場溝通互動也都很順暢、沒有阻隔，絕對沒有所謂阻擋，或是攔阻民眾的情況。

蘭花初估災損逾3億 清理逾7千噸垃圾

南市農業局長李芳林表示，統計農畜漁業及相關設施損失金額，總共達十三億八一一餘萬元，未來針對農畜漁業補助額度是否加碼，尚待中央開會決議後公告。農損部分最嚴重為文旦、龍眼、竹筍及花卉產業，其中蘭花初估災損就超過三億元。

漁業災損面積約八○二公頃，包括虱目魚和牡蠣等，損失超過一．一億元，漁船筏損害二八七艘災損近九千萬元，相關產業公共設施災損達一億餘元。

環保局統計，風災迄今已清理七七○○公噸垃圾，特別感謝新北市、桃園市、高雄市、屏東縣、台北市、彰化縣及宜蘭縣等政府支援人力。

國軍協助台南各區整理公有道路路樹。（台南市政府提供）

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