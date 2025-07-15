台北國際牛肉麵節徵件 「黑白交鋒」雙十登場

2025台北國際牛肉麵節舉辦徵件記者會，正式受理店家報名。（台北市商業處提供）

2025/07/15 05:30

〔記者蔡愷恆／台北報導〕二○二五台北國際牛肉麵節至今邁入第廿一年，昨日舉辦徵件記者會，正式受理店家報名，十月於圓山花博公園辦理競賽活動。活動主題為「黑白交鋒 王者爭霸」，並邀請韓國黑白大廚呂敬來台擔任活動親善大使，將牛肉麵推向國際。昨記者會現場展示近六十家歷年得獎店家的料理，也設計「台北牛肉麵放大券」特約店家專區，兩百元面額只要一百六十八元即可購得，讓民眾以最實惠價格品嚐歷屆得獎牛肉麵店家料理。

品嚐得獎牛肉麵有優惠

台北國際牛肉麵節即日起至八月廿二日，徵召台北市各大店家參與鮮食比賽的紅燒、清燉與創意組，以及料理包的「黑白」湯頭創意比拚，並在十月十日至十二日於圓山花博公園競賽。活動自二○○五年推動至今已邁入第廿一年，今年以「黑白交鋒 王者爭霸」為題，黑白分別代表紅燒以及清燉風味，更邀請參與黑白大廚的韓國華僑呂敬來擔任國際親善大使。呂敬來用流利中文說，期望能將台北牛肉麵的魅力帶到韓國，誠摯邀請韓國朋友到花博公園品嚐國際級的牛肉麵。

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快來搶 「放大券」3500張開賣

台北市商業處表示，今年首波行銷與往年不同，集結歷屆得獎店家，推出「台北牛肉麵放大券」優惠活動，昨日起於Gomaji平台販售三千五百張，售完為止；九月也將有「全台優惠Cow過來」聯合應援活動。

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