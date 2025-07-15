一路之隔 北市府前廣場冷清漆黑像衙門

2025/07/15 05:30

記者何玉華／專題報導

信義商圈空橋系統是全國最早建立的立體連通道，源於二○○○年公告的信義計畫區細部計畫第二次通盤檢討，經廿幾年發展，連結的百貨商機蓬勃，假日人潮聚集，成為精華區的精華；但一路之隔的台北市府大樓及府前廣場，夜間被對比的黑暗一片，連假日都異常冷清，過去屢有建議市府假日開放一樓供民眾逛街休憩或通行的聲音，卻都未開放，有官員說，整個信義區夜間都很亮，只有市政府最暗，連假日都是黑漆漆、冷清清。被形容像古代衙門，是封閉的威權象徵。

官員很有感「信義區夜間都很亮 市府最暗」

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台北市政府去年編列九．八四億元進行市政府延壽智慧化整修改造計畫，同時也投入逾八．二億元整建市民廣場及周邊路型，縫合新仁愛路與市府路成大街廓廣場，南側設置遊戲場，負責推動廣場改造的台北市公園處副處長曹彥綸說，希望透過兒童影響家長，將商圈人潮引來。但與商圈隔著的市政府大樓假日門戶緊閉，成為人潮斷點。

市政府大樓與廣場的冷清，市府的官員也很有感；有官員說，整個信義區夜間都很亮，只有市政府最暗。不僅夜間暗，連假日都是黑漆漆、冷清清，僅開放西側正門，除加班的公務員，幾乎沒有人氣，連周邊綠意盎然的人行道、廣場也人煙稀少，被形容像古代的衙門，是封閉的威權象徵；還有人誤認為是醫院，給人嚴肅、冷清的距離感。

市府︰配合改造計畫 四方向出入口將開放

事實上，在信義區都市計畫中，台北市政府大樓內有一條寬十公尺的地面層十字人行通道，依規定應開放通行；都發局表示，早期都市計畫對建築物內部的人行通道開放要求較寬鬆，允許因應營業時間開放，但近年都要求調整管制，包括近期南港的LaLaport、統一阪急百貨與微風信義館與捷運的地下連通道。但台北市政府大樓東西南北四個大門，假日只開放西大門，民眾無法通行，唯一例外是因應二樓親子劇場辦活動，週六、日下午一點半至下午六點半開放北側大門，方便搭捷運的民眾進出。

市府公管中心主任林美娟表示，目前一樓中庭需申請才會開放；上班時間開放四個大門，通行時間為上午七時至晚上八時，假日僅能從西大門進出，未來配合市府改造計畫，明年完成一樓改善，四個方向的出入口都會開放，會更具流通性。

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