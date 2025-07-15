科展作品違反研究倫理被撤銷獎項 台中一中生錄取台大醫資格也沒了

台大撤銷因科展作品抄襲，被科教館撤獎女學生的台大醫錄取資格。 （記者楊綿傑攝）

2025/07/15 05:30

〔記者楊綿傑、蘇孟娟／綜合報導〕台中一中一名女學生透過繁星推薦錄取台大醫學系，其獲獎科展作品，科教館經調查後確認違反研究倫理，決定撤銷獎項台大昨證實，招生委員會已完成審議程序，決議撤銷該生錄取資格；中一中表示，事件令人遺憾，後續學生若有需要，校方會全力協助。

這名女高中生遭質疑科展作品抄襲指導教授期刊論文，後經科教館於六月廿三日確認違反研究倫理，因此獎項被撤銷。

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台大說明，確認相關科展作品違反研究倫理後，校方立即啟動重新審查機制。審議期間，招生委員會全面檢視學生原始繳交資料與面試現場錄音，並安排學生親自到場陳述說明。根據審議結果，鑑於難排除簡歷內容與面試過程中所提資訊對評分可能造成的影響，為維護招生公平性與學術誠信，決議撤銷醫學系錄取資格。

台大提到，委員會審議期間除高度關注學術倫理議題，亦認為教育界應共同守護科學展覽與相關競賽的本質價值，重視啟發學習與探索知識的初衷，避免成為只是升學工具的一環。

大學入學最後一道關卡分科測驗已在十一、十二日落幕，據了解，該生有報考，網路也有不少討論，更有人祝福「考回台大醫科」；對於學生是否確有到考，校方未回應。

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