台師大女足球員被迫抽血試驗 教部開罰

民進黨立委陳培瑜去年踢爆台師大女足隊球員淪實驗白老鼠案，教育部認定違反人體研究法，處罰台師大等。（資料照，記者吳柏軒翻攝）

2025/07/15 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑、楊媛婷／台北報導〕立委陳培瑜去年底踼爆台灣師範大學女足球員淪實驗白老鼠案，台師大完成調查，僅撤除周師的行政及教練職。教育部昨說明此案已違反「人體研究法」，依法處台師大等行政罰鍰，另台師大校園霸凌防制委員會認定周師霸凌學生，建議解聘兩年，正由台師大教評審會審議，若未落實，教育部將退回重審並追究責任。

陳培瑜揭露，周師以畢業學分強迫學生連續十四天配合抽血進行人體試驗、挪用受試者經費及進行精神霸凌等，受到的處分卻極輕微，質疑學校嚴重偏頗。

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老師霸凌學生 建議解聘2年

教育部高教司長廖高賢說明，台師大研究倫理審查委員會調查，此案違反人體研究法，教育部召開「大專校院人體研究倫理審查委員會」會議，也確認違反規定且情節重大，對計畫主持人、共同主持人及台師大處以行政罰鍰。台師大原是教育部公告可受理各校人體研究案件審查之大學，自七月一日起勒令停止新案審查，並限期三個月改善。教育部學特司科長張惠雯表示，台師大委員會認定周師霸凌學生，建議解聘兩年，由校教評會審理中，教育部依法監督。

台師大則說明，部分抽血非由專業護理人員執行，且抽血前未提供完整書面說明並取得同意，不符合人體研究法規定，已終止計畫執行，且必須銷毀所收集的資料。至於國科會首年受試費用，今年一月已完成發放至受試學生個人帳戶，並無收回當隊費。

國科會表示，將依補助專題研究計畫作業要點相關規定進行處置，是否終止補助或追繳此計畫補助經費，得視情節輕重做最終決定。

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