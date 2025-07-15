傑青會赴中參訪涉統戰 陸委會要查／招收30名大三以上、碩博士生 行程拜訪國台辦、中國清華等

中國標榜「兩岸青年交流第一品牌」的傑青團，赴中行程多半帶有統戰色彩，曾安排團員到中國參加「拜樹尋根」的統戰活動。（擷取自傑青團臉書）

2025/07/15 05:30

〔記者陳鈺馥、楊綿傑、林曉雲／台北報導〕打著兩岸青年交流名義，台灣「中華傑出青年交流促進會」（簡稱傑青會）與北京中華中山文化交流協會合作辦理「台灣高校傑出青年赴大陸參訪團（簡稱傑青團）」，被爆出是統戰活動，甚至有團員被性騷擾。陸委會昨強調，已函請教育部查明，釐清是否涉及違反「兩岸人民關係條例」第卅三條之一規定，兩岸涉及政治性內容的合作行為，需經主管機關許可。

專家提醒統戰團5大特點

根據傑青團簡章，今年元月間訪問中國，招收大三以上及未滿卅歲之碩博生卅名，有特殊表現者還能優先錄取，十天收費兩萬一九○○元，包含機票、內陸交通費、景點門票、相關保險等，但未見住宿費。行程則包括拜訪國台辦、中國清華及中山大學，也參訪業界公司及長城、張家界等景點。

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多次參與類似交流團，世代共好協會理事長張育萌分析，統戰團有五大特點，包括成員須篩選、團費極便宜、有特殊行程、強調兩岸一家人概念，以及營造學生對中國的嚮往等，學生參與時必須注意，相關內容都是被安排過的，戒心不可鬆懈。

台灣教授協會會長陳俐甫表示，參加兩岸青年交流團去中國，就像被詐騙集團拐去KK園區一樣，人身安全毫無保障，參與學生通常教育程度較高，懷著進入中國知名企業工作的夢想，中共也會吸收部分學生回台從事政治工作。

教育部青年署科長許韶芹表示，刻正調查傑青會與中方單位之合作關係，如經查證確有違兩岸條例，將處十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

教育部國際司科長賴信任則強調，兩岸學術與教育交流應遵循法規及政策，不應有政治目的及政治性內容或有損我方尊嚴，師生也須注意可能風險及人身安全。

傑青會稱一般交流 否認性騷

面對爆料，傑青會理事長陳長風表示，只是一般交流，不了解爆料者的目的是否是要將兩岸交流抹紅抹黃。他也否認性騷，強調只是慶生會彼此打鬧，指控內容有誇大之嫌。

據了解，「傑青團」是中國花瓶政黨之一的國民黨革命委員會（簡稱民革）以中華中山文化交流協會名義，於二○○四年創辦的兩岸學生交流活動。

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