提高待遇也沒用 新北餐旅業逾3000職缺找無人

有餐飲業者引進機器人協助送餐，減少人力負擔。（記者賴筱桐攝）

2025/07/15 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年餐飲旅宿業面臨嚴重人才短缺，經歷新冠疫情，許多從業人員選擇轉行，疫情紓緩後也未回流。據統計，目前僅新北市就有逾三千職缺乏人問津，業者提高薪資待遇和員工福利，仍難以解決缺工危機，短期以計時人員或實習生因應，未來聘用中高齡者可能成為趨勢。

新北市就業服務處處長葉建能指出，目前新北市餐飲旅宿從業人員約有十五萬三千餘人，截至六月底，業者透過就業服務資訊系統刊登三三五七個職缺，近年舉辦的徵才活動，餐旅業職缺數通常占比三成左右。

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宏國德霖科技大學餐旅學院院長蘇金豆分析，疫情期間許多餐飲旅宿業員工轉職，疫情趨緩後未回流，造成人力斷層無法補齊；此外，旅遊消費模式從過去大批團體客轉變為自由行，影響產業信心，加上外送平台崛起，衝擊人力市場結構，餐旅業在人力不足的情況下運作，員工感到壓力大、負擔重而離職，導致流動率高。

聘用中高齡者可能成為趨勢

煙波大飯店企業品牌永續處副總經理王泳涵指出，近年透過調高薪資、加碼福利等方式「留才」，但「培育新人速度趕不上員工離開的速度」。初魚餐飲集團人資主任陳佳偉表示，除積極拓展招募人才管道，也利用外籍生實習機會，詢問留台工作意願，並向中高齡者或退休人員招手。

面對缺工問題，蘇金豆建議，因應科技時代來臨，導入自動化技術，包括自動點餐、智能櫃台、送餐機器人等；此外，訂定彈性工時與獎勵機制留才，透過培訓升遷管道提升員工忠誠度和企業認同感，降低離職率；另外，聘用中高齡或二度就業人士也是解決方式之一。

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