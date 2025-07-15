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    新北客房服務丙級證照班 連2年開不成

    新北市開設旅館客房服務丙級證照輔導班，連2年報名人數不足開不成班。圖為授課情形。（新北職訓中心提供）

    新北市開設旅館客房服務丙級證照輔導班，連2年報名人數不足開不成班。圖為授課情形。（新北職訓中心提供）

    2025/07/15 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕少子化、超高齡社會來臨，各行各業缺工成為大環境問題，目前飯店業者反映最大的人力缺口是房務人員，年輕新血投入意願低，以新北市開設旅館客房服務丙級證照輔導班為例，已連兩年因報名人數不足而開不成班。中央研議開放旅宿業移工，學者認為有助於紓緩緊繃的人力需求，但必須落實管理制度，降低風險。

    年輕人投入意願低

    新北市職業訓練中心副主任葛韻表示，二○二三年旅館客房服務丙級證照輔導班因政府提供參訓費用補助，有廿七人結訓，其中廿人考取證照，參與學員多半為中高齡者，但去年和今年皆因報名人數不足未開班。

    歐華酒店人資管理部主任廖惠蘭說，年輕人覺得房務工作太累，飯店部分資深房務人員，都是退休後再回聘，雖然有找建教合作實習生，但學生對房務興趣缺缺，不願從事付出大量勞力的工作。

    對於中央研議開放旅宿業移工，廖惠蘭認為有助於解決缺工困境，希望引進標準不要太高，讓業者容易聘用，減輕人力負擔。煙波大飯店企業品牌永續處副總經理王泳涵表示樂觀其成，期待盡快定案，對產業是正面發展。

    宏國德霖科技大學餐旅學院院長蘇金豆指出，外界憂心引進移工恐衝擊本國勞工的就業機會，他認為，實際上很多工作本國人不願意做，若不引進移工，根本沒人要做，重點在於強化管理制度、降低風險，協助移工職涯規劃，強化語言能力，讓外籍人力在台灣穩定發展，緩減缺工惡化現象。

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