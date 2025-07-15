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    紓解旅宿缺工 外籍生實習資格放寬／觀光署修正要點 擴大至運動休閒、管理及華語或英語等科系

    交通部觀光署修法放寬外籍實習生科系限制。圖為旅宿業示意圖。（記者蔡昀容攝）

    交通部觀光署修法放寬外籍實習生科系限制。圖為旅宿業示意圖。（記者蔡昀容攝）

    2025/07/15 05:30

    〔記者蔡昀容、賴筱桐／台北報導〕我國旅宿業缺工約一萬人，其中最缺的是房務及清潔員約六千人，業界希望放寬來台的外籍實習生資格以補足人力。交通部觀光署修正「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，即起來我國實習的外籍學生科系，從原本的旅宿、餐飲、觀光相關科系，擴大至運動休閒、管理、華語或英語相關科系。

    須至少完成一學期學業

    為避免外籍人士假冒學生身分藉由實習管道來我國打工，此次修法也增列實習生資格要求，必須至少完成一學期學業；同時也要求業者，應替實習生投保保險，履行照顧義務。

    旅宿普遍缺工，新北市就業服務處處長葉建能指出，近年徵才活動，餐旅業職缺通常占比三成左右；歐華酒店人資管理部主任廖惠蘭則表示，年輕人覺得房務工作太累興趣缺缺，飯店只能回聘退休的房務人員因應。

    觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，我國基本工資調升，年輕人寧願做兼職，加上台灣旅館及餐飲相關科系漸漸縮編，旅宿業欠缺穩定人力，因此業界才積極爭取外籍人力；若觀光署能放寬外籍學生身分限制，業界對於人力調度及運用較有空間。

    今年已核准700多人來台實習

    觀光署今年累計核准約七百多名外籍學生來台至旅宿業實習，實習許可期間不得超過學制一半，且每人限申請一次。實習生並無薪酬，至於是否發放實習津貼及附食宿，則視該國學校及台灣旅宿業者協議內容而定。

    觀光署旅宿組長曹逸書說明，旅宿業反映需要通才人力，因此修正要點擴大來台實習的外國籍學生科系資格，原本限制旅宿、餐飲、觀光相關科系，修法新增開放運動休閒、管理、華語或英語相關科系。

    為保障外籍學生實習權益，並防制人口販運，修正要點增訂，外籍學生實習期間行蹤不明或從事與簽證目的不符活動，實習單位應主動通報觀光署及移民署；實習單位也應依實習計畫執行，經通知限期改善後應改善。違反前述者，觀光署得撤銷或廢止實習核准函，並視情節輕重，三個月至二年內不予受理其申請外籍實習生。

    此外，外籍學生實習期間，實習核准函遭撤銷或廢止致須遣返，所產生的機票費以及等待遣返期間其他費用，由實習單位自行負擔。

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