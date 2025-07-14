45年新埔寶石橋 爭取6.8億元拓寬

寶石橋路幅不足造成交通瓶頸，新竹縣府研擬拓寬，圖為寶石橋拓寬完成示意圖。（新竹縣政府提供）

2025/07/14 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新埔鎮寶石橋位於一一五號縣道上，為橫跨鳳山溪要道，往南可往芎林鄉銜接台六十八及國道三號，但橋齡已四十五年，路幅不足造成交通瓶頸，更缺乏人行空間；縣府研擬拓寬工程，已完成初步規劃，預估總經費六．八億元，將向中央爭取經費。

縣府工務處表示，寶石橋位於新埔鎮寶石國小附近，平日有通勤車流，假日也是旅遊重要路線，但橋樑使用已四十五年，現況路幅與共線的文德路未同寬，造成交通瓶頸，也容易發生事故。此外，舊橋梁設計不符合用路人需求，機慢車和行人與快車爭道。

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縣長楊文科指示縣府團隊著手評估。工務處前年研擬「新埔鎮寶石橋拓寬工程」提報「生活圈道路交通系統建設計畫」，獲交通部公路局審議同意補助規劃案。

工務處指出，工程規劃將橋梁長度由原來的一八○公尺延長為二一九公尺，原寬八．六公尺拓寬至十五公尺，雙向各佈設一個三．二五公尺車道、一個二公尺慢車道，以及一．五公尺寬實體人行道，提升車行空間，也落實人本空間。

改建的橋梁將採用預力混凝土，相對於鋼構橋梁工程造價較低，後續維護管理亦較容易，考量地方文化，南側寶石亭配合保留。工程也將施作環河路口改善，設置偏心左轉車道、路口重新設計、重設標誌標線等。

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