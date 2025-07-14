桃市逾40年老屋活化 最高補助142萬

桃園區新民街馨百年老宅人文空間，是老屋活化的成功案例之一。圖為改造前。 （住宅處提供）

2025/07/14 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市大溪老街、桃園舊城區不乏老屋活化成功案例，市府住宅發展處廣徵屋齡達四十年以上非住宅使用的合法建築物申請老屋改造、活化。住宅處表示，每案最高補助金額可達一四二萬元，即日起至九月卅日止，採隨到隨審方式受理，詳細訊息可至桃園市老屋再生活化補助計畫網頁查詢。

住宅處長邱英哲指出，老屋再生活化補助項目，包含老屋建物整建或修建、室內修繕及活化經營等三項，老建築戶外修繕最高補助四十萬元，可運用在立面清理、外牆面材復舊修補或更新。

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邱英哲表示，屋內機能性修繕，包含天花板、牆面、地坪、照明、廁所裝修等，最高補助九十萬元。利用老屋經營有助街區的店家，每月最高補助一萬元，累計可補助十二個月。

邱英哲表示，整合都發局、經發局和文化局正在推動的舊城再生計畫，針對桃園、中壢車站周邊舊市區人文環境進行改造，期待活化後的特色老屋，成為市區亮點，如同台北市大稻埕特色商鋪，而桃園市除了大溪老街，桃園區新民街「只是光影獨立咖啡廳」、「馨百年老宅人文空間」，都是老屋活化的成功案例。

桃園區新民街馨百年老宅人文空間，是老屋活化的成功案例之一。圖為改造後。 （住宅處提供）

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