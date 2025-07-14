桃捷綠線列車 7月16日主線軌道動態測試

桃園捷運綠線列車將於十六日上主線軌道動態測試。（資料照）

2025/07/14 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市第一條自辦捷運綠線，十六日首列列車將上主線軌道動態測試，屆時民眾可看到列車在軌道上行駛。市府捷運工程局表示，明年底第一階段自機場捷運坑口站通車至G11藝文特區站的目標不變。

捷運局說，綠線首列列車去年底運抵北機廠，完成不開動下各種功能測試，接續完成在北機廠測試軌低速行進及號誌系統測試等兩階段動態測試，十六日駛向主線軌道進行動態測試，目前進入測試的列車有六列。

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捷運局長劉慶豐表示，綠線捷運一階北段優先通車時程原本預計需要六年，在團隊努力下壓縮到四年，目標於明年底通車，預計明年第三季起陸續進行試運轉、初勘、履勘等作業，目前最關鍵的號誌工程，由德國西門子公司負責，明年底通車的七站號誌系統均已加派人力施作中。

市長張善政將於首列列車上主線軌道測試當天，視察G13站工程進度，並實際搭乘列車前往G14站，劉慶豐說，目前G13、G14站車站的裝修進度，屋頂板工程幾近完成，而地板墊層工程G13站較G14站略為超前，皆按規劃期程按部施作，明年底第一階段通車的目標不變。

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