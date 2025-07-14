為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園拚全罷 選前之夜決戰大蘆竹

    民進黨立委郭昱晴、鍾佳濱及黨團議員，十三日陪同罷團在桃園夜市舉辦「大罷免宣講暨掃街行動」。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨立委郭昱晴、鍾佳濱及黨團議員，十三日陪同罷團在桃園夜市舉辦「大罷免宣講暨掃街行動」。（記者鄭淑婷攝）

    2025/07/14 05:30

    〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕桃園六席立委罷免投票倒數計時，民進黨立委郭昱晴、桃園市議會黨團昨陪同罷團在桃園夜市宣講及掃街，立委鍾佳濱也來，發送象徵罷掉做不好立委的橡皮擦，黨團與罷團同時預告，今（十四）日從南桃園護國大遶境出發，投票前一天決戰大蘆竹。

    鍾佳濱發送橡皮擦 站台聲援

    民進黨團總召李宗豪表示，桃園六區罷免成案是相當困難里程碑，尤其市長張善政極度行政不中立，甚至跑到花蓮協助立委傅崐萁反罷免，非常感謝罷團領銜人、志工及台灣勇敢的公民，讓罷免案進到三階投票，黨團議員全力協助公民團體，包括收連署書、租借場地、協調資源，在大罷免的最後一哩路，會持續堅定做最強後盾，最後兩週將在各區「遍地開花」，讓「大罷免大成功」。

    黨團副總召黃家齊、書記長魏筠、議員黃瓊慧、余信憲、陳雅倫、許清順與罷團共同預告，接續將有一連串的車掃及徒步掃街，護國大遶境今天將從南桃園場打頭陣，接續十五日北桃園場從楊梅出發經八德到蘆竹，十六日由蘆竹出發經桃園、龜山至新北；投票前最後一個黃金週末，十九日將舉辦中壢民主之夜、廿日舉辦桃園「同意罷免，轉動桃園」晚會，最後三天集中火力於龜山、桃園、蘆竹，廿三日龜山民主之夜、廿四日檜溪民主之夜、廿五日決戰大蘆竹。

    楊梅罷免涂權吉 揪步道健走

    另方面，桃園市立委第二選區「全力一擊．罷免涂權吉」團隊，昨在楊梅區舉辦「向楊出發，朝觀前進」健走，團隊領銜人Rick與前立委高嘉瑜、桃園市議員鄭淑方帶領志工隊伍，號召在地居民前往福人登山步道健走，沿途手持「七月廿六日同意罷免」標語旗幟與背板催票，呼籲大家同意罷免。

    罷免呂玉玲 志工龍潭市場掃街

    民進黨立委林月琴、市議員張肇良則與第五選區「罷呂清玲」罷免呂玉玲團隊志工，前往龍潭市場徒步掃街，向鄉親說明罷免呂玉玲的理由，呼籲鄉親廿六日踴躍投票同意罷免。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播