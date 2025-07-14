桃園拚全罷 選前之夜決戰大蘆竹

民進黨立委郭昱晴、鍾佳濱及黨團議員，十三日陪同罷團在桃園夜市舉辦「大罷免宣講暨掃街行動」。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/14 05:30

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕桃園六席立委罷免投票倒數計時，民進黨立委郭昱晴、桃園市議會黨團昨陪同罷團在桃園夜市宣講及掃街，立委鍾佳濱也來，發送象徵罷掉做不好立委的橡皮擦，黨團與罷團同時預告，今（十四）日從南桃園護國大遶境出發，投票前一天決戰大蘆竹。

鍾佳濱發送橡皮擦 站台聲援

民進黨團總召李宗豪表示，桃園六區罷免成案是相當困難里程碑，尤其市長張善政極度行政不中立，甚至跑到花蓮協助立委傅崐萁反罷免，非常感謝罷團領銜人、志工及台灣勇敢的公民，讓罷免案進到三階投票，黨團議員全力協助公民團體，包括收連署書、租借場地、協調資源，在大罷免的最後一哩路，會持續堅定做最強後盾，最後兩週將在各區「遍地開花」，讓「大罷免大成功」。

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黨團副總召黃家齊、書記長魏筠、議員黃瓊慧、余信憲、陳雅倫、許清順與罷團共同預告，接續將有一連串的車掃及徒步掃街，護國大遶境今天將從南桃園場打頭陣，接續十五日北桃園場從楊梅出發經八德到蘆竹，十六日由蘆竹出發經桃園、龜山至新北；投票前最後一個黃金週末，十九日將舉辦中壢民主之夜、廿日舉辦桃園「同意罷免，轉動桃園」晚會，最後三天集中火力於龜山、桃園、蘆竹，廿三日龜山民主之夜、廿四日檜溪民主之夜、廿五日決戰大蘆竹。

楊梅罷免涂權吉 揪步道健走

另方面，桃園市立委第二選區「全力一擊．罷免涂權吉」團隊，昨在楊梅區舉辦「向楊出發，朝觀前進」健走，團隊領銜人Rick與前立委高嘉瑜、桃園市議員鄭淑方帶領志工隊伍，號召在地居民前往福人登山步道健走，沿途手持「七月廿六日同意罷免」標語旗幟與背板催票，呼籲大家同意罷免。

罷免呂玉玲 志工龍潭市場掃街

民進黨立委林月琴、市議員張肇良則與第五選區「罷呂清玲」罷免呂玉玲團隊志工，前往龍潭市場徒步掃街，向鄉親說明罷免呂玉玲的理由，呼籲鄉親廿六日踴躍投票同意罷免。

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