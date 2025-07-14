竹苗催票 柯建銘：普發萬元違憲

「護國大遶境」苗栗不缺席，呼籲罷免不適任立委。（記者蔡政珉攝）

2025/07/14 05:30

〔記者蔡彰盛、廖雪茹、蔡政珉／綜合報導〕由全台卅一個罷團發起的反共護台「護國大遶境」，昨天扺達新竹縣市及苗栗，在新竹市與民進黨立委王義川「川流不息景象再現」的揪團騎車活動會合，民進黨立院黨團總召柯建銘也現身相挺，針對立院三讀通過普發現金一萬元，柯建銘說，這絕對違法違憲，藍白用此行為來買票，絕對會被人民唾棄。

柯建銘指出，憲法規定很清楚，行政院編列預算再送立院審議，編列預算是行政院的權力，憲法六十三條規定更清楚，立院有議決法律案、預算案及國家其他重要事項之權，這是權力分立原則，哪有藍白自行編列預算自己審預算，這絕對違法違憲，此行為也是侮辱台灣人民，作賤自己。

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新竹縣則有四百名鄉親和罷團志工不畏炎熱在竹東鎮集結，在三太子精彩表演後展開路掃和車掃，罷免藍委林思銘的「撕除惡銘」公民團體領銜人謝婷婷表示，七月廿六日投罷免同意票，首波先擒「花蓮王」，再下架竹二「小王」。

「護國大遶境」在苗栗縣竹南鎮保民宮集合，包括罷團志工、民進黨公職人員站出來，呼籲罷免不適任立委。前客委會主委楊長鎮也向國民黨喊話，呼籲保台正藍軍該站出來參加大罷免、改變國民黨。

罷志工代表Ｋ小姐說，感謝二階連署期間站出來的苗栗鄉親，不懼威嚇，展現堅毅不屈的改變意志，苗栗人用行動證明民主的聲音不會沉默。

楊長鎮、民進黨苗縣黨部主委陳詩弦、黨籍議員徐筱菁、陳光軒、陳品安、邱毓興、翁杰、羅貴星、陳春暖等人呼籲鄉親，連絡住在其他縣市的親友共同支持大罷免。

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