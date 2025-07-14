報錯考科影響23生 建臺高中擬補救措施

苗栗市私立建臺高中考科報錯，校方召開家長座談會，討論後續補救事宜，圖為建臺高中外觀。（記者張勳騰攝）

2025/07/14 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣私立建臺高中發生大學分科測驗學生集體報錯名事件，校方昨邀請家長座談，不少家長表達孩子將重考，希望校方能負擔補習班費用；目前校方已同意負擔受影響學生及明年重考學生的學測、分科測驗及志願選填報名費，至於重考生補習費，校方表示，視情況提供協助。

重考生補習費 校方：視情況協助

苗栗縣私立建臺高中廿三名考生因學校失誤報錯考科，校方昨邀集學生家長召開座談會，有十四位家長參加；校方再次對此次事件所造成的困擾致歉，同時承諾將盡全力協助學生面對升學挑戰，確保每一位學生都能獲得應有的支持與照顧。

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多數學生仍將依原規劃參與志願選填作業，學校也將全力配合，全額負擔廿三位學生分科測驗及志願選填報名費用，會中有多位家長提出孩子重考訴求，希望校方能負擔補習班費用。

家長反映需求 專屬表單及聯絡窗口

校方指出，針對有意重考的學生，將提供彈性且具支持力的輔導安排。選擇留校備考者，安排專責師資與輔導人員提供課業指導，協助學生建立規律的備考節奏；若學生選擇補習班重考，將透過導師與教務處一對一了解實際需求，協助媒合輔導資源，並視情況提供協助。而重考生明年學測與分科測驗、志願選填報名費將全額補助。針對未出席家長，學校已設立專屬意見表單及聯絡窗口，提供管道反映需求與意見。

此外，校方十五日召開學生座談會，了解並盤點志願選填意向，由專家提供分析評估；廿九日分科測驗成績單寄發，再邀集學生舉辦志願選填說明會，卅日苗栗縣府支援的輔導團隊接力提供學生一對一協助選填志願。

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