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    新北玩具銀行慶10歲 玩聚窩辦特展

    新北市玩具銀行十週年主題展，透過圖文說明與實物展示，呈現二手玩具從回收到再生的完整循環鏈。（新北社會局提供）

    新北市玩具銀行十週年主題展，透過圖文說明與實物展示，呈現二手玩具從回收到再生的完整循環鏈。（新北社會局提供）

    2025/07/14 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕慶祝新北市玩具銀行十週年，玩具銀行旗艦店「玩聚窩」舉辦「讓愛延續．同心十載」主題展，即日起至九月廿八日登場。社會局長李美珍表示，玩具銀行成立以來累計回收二四八公噸二手玩具，成功再生四十八萬件玩具，配送全台與海外公共托育中心、社區關懷據點，傳遞給更多有需要的家庭和兒童。

    李美珍說，「玩聚窩」主題展透過圖文說明與實物展示，呈現二手玩具從回收、清潔、分類到再使用的循環鏈。快閃活動設計趣味關卡，「回收神隊長」讓小朋友分辨可回收和不可回收玩具；「表情變變變」讓親子透過拆解和再造變身為新玩具；「尋木小達人」傳達木育玩具溫潤自然的特性。

    玩具銀行主任張維庭指出，十週年特展即日起展至九月廿八日，「玩聚窩」每週三、六、日開放一般民眾線上預約或現場入館；每週二、四、五為團體預約，詳情洽新北市玩具銀行官網與臉書粉專。

    玩具銀行志工黃珈慧帶著就讀國中的女兒恩禔、國小女兒恩菱一起當志工。恩禔分享，她學會如何整理和拆解玩具，並當起玩具醫學院的小老師；恩菱懂事後也跟著加入志工行列，學習整理玩具的技巧。

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