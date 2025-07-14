地磚濕滑 基隆信二停車場人行道重鋪

基隆市信二停車場人行道多次發生行人滑倒受傷，停車場業者重鋪防滑係數更高的磁磚。（記者俞肇福攝）

2025/07/14 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中正公園對面的信二停車場人行道，因每年雨季時間長，多次發生行人滑倒受傷意外，基隆市政府今年協調停車場營運業者出資全面重鋪防滑係數更高的磁磚，另外將消防分隊前的人行道改成混凝土鋪面，避免因消防車進出重壓毀損。

信二停車場面向信二路的一樓空間，分別是停車場行人出入口和信二消防分隊，兩單位分界處的人行道，因為有坡度，加上地磚雨天濕滑，從二○二○年底迄今，接連傳出路人雨天滑倒事件。

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基隆市政府原打算爭取中央補助全面整修，但進度不如預期。民進黨市議員鄭文婷去年十月邀交通處、工務處和消防局人員會勘，商討對策。市府後來在人行道鋪上大面積的黑色軟墊，避免再有人受傷，並由交通處協商停車場營運廠商出資整修周邊人行道。

交通處長陳耀川昨表示，信二停車場人行道重鋪工程即將完工，重鋪採用符合抗滑係數標準的地磚，提升行人雨天行走安全，也兼顧美觀與耐用性。而消防分隊前的人行道則敲除原有地磚，改設高強度混凝土鋪面，不僅可承受消防車通行，也提升表面摩擦力，降低濕滑風險。

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