台北大巨蛋又漏水 歌迷淋雨看五月天

台北大巨蛋12日舉辦五月天演唱會，又發生暴雨導致漏水，引發歌迷抱怨。（記者董冠怡攝）

2025/07/14 05:30

民眾被移最後一排 怒批3千多元門票僅值300元 體育局︰遠雄更換座位

〔記者董冠怡／台北報導〕天團五月天「回到那一天」巡演台北最終場，十二日在大巨蛋登場，邀請暌違多年再度合體的「F4」擔任嘉賓，沒想到當天大巨蛋又漏水，台北市議員陳宥丞昨表示，接獲民眾陳情花三千多元買的門票，在遠雄緊急協助更換座位後，被移到最後一排，視線還被遮住，感覺只值三百元，怒批「台上在唱流星雨，台下觀眾在躲雨」。

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市府︰如涉B1及L2區 開罰10萬

台北市政府體育局昨天說明處理進度指出，事發後遠雄更換座位保障消費者權益，如漏水範圍涉及B1及L2區域，將依六月二日缺失單開罰十萬元；如為其他樓層，將開立缺失單限期一個月改善，完成改善日翌日起三個月內，不得再有漏水情事，相關作為均會納入營運績效考核。

陳宥丞︰遠雄如修不好要說明

陳宥丞指出，大巨蛋從台北市長蔣萬安上任剪綵至今，每逢演唱會下雨就會漏水，由於十二日滿場，沒有多餘空位可更換，原本購買三千多元門票的歌迷抱怨，被安排到最後一排，視線被遮蔽，坐到僅值三百元的位子，雖然主辦單位不斷安撫，仍令人感到無奈。

他表示，大巨蛋屢傳漏水是很嚴肅的事，要求市府、遠雄出面說明和修繕，告訴民眾是否修不好、理由為何，以及需不需要議會幫忙，不能把所有責任跟爛攤子都丟給主辦單位、歌迷去承擔，造成表演藝人和觀眾的困擾，要求市府別再閃躲，該罰就罰、該改就改，不要每次都讓市民賭運氣，體育局應依合約開罰並列考評。

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