台中淹水跑到台北反罷 綠批「雙標燕」

2025/07/14 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕昨在國民黨「反惡罷拚經濟」造勢晚會中痛斥，南部淹大水，總統賴清德不救災還在搞罷免，「我台中人還在幫你救災」，發言引起不少反彈，民進黨市議員何文海、陳淑華及林祈烽砲轟，日前暴雨淹大水時，盧秀燕跑到北部幫要被罷免的藍委站台，自己放著防災及市政不顧，還好意思污衊賴總統，根本是只想總統大位的「雙標燕」。

盧秀燕日前火力全開痛斥賴總統水災救災不力，無視南部災民請求，傾全黨之力搞罷免不救災，「我台中人還在幫你救災」，昨天她為同黨立委黃健豪反罷免站台，再批民進黨選輸「翻桌」，中華民國第一次由執政黨當家鬧事，喊話總統賴清德「罷手吧」，「不要整天放青鳥出來罷免、火燒國會」，弄到天下大亂，應致力救災。

請繼續往下閱讀...

對此，陳淑華表示，日前台中市下豪雨傳淹水災情，盧秀燕放著救災及市政不顧，跑到台北幫國民黨立委反罷免，為了「藍白合」無視貪污案及幫假連署喊人權，根本「雙標燕」。

何文海也痛批，藍白合在立院大砍台電預算，風災無電復電卻反大罵政府，連農業補助也刪掉，現喊補助農民，盧秀燕示範一隻手指頭指責別人時，有四支手指頭指自己。

林祈烽說，賴總統第一時間就投入救災，反觀盧秀燕自己在台中淹大水時跑到外縣市反罷免，自己不顧市政民生，只顧拚政治，要盧不要整天做總統夢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法