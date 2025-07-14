為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中淹水跑到台北反罷 綠批「雙標燕」

    2025/07/14 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕昨在國民黨「反惡罷拚經濟」造勢晚會中痛斥，南部淹大水，總統賴清德不救災還在搞罷免，「我台中人還在幫你救災」，發言引起不少反彈，民進黨市議員何文海、陳淑華及林祈烽砲轟，日前暴雨淹大水時，盧秀燕跑到北部幫要被罷免的藍委站台，自己放著防災及市政不顧，還好意思污衊賴總統，根本是只想總統大位的「雙標燕」。

    盧秀燕日前火力全開痛斥賴總統水災救災不力，無視南部災民請求，傾全黨之力搞罷免不救災，「我台中人還在幫你救災」，昨天她為同黨立委黃健豪反罷免站台，再批民進黨選輸「翻桌」，中華民國第一次由執政黨當家鬧事，喊話總統賴清德「罷手吧」，「不要整天放青鳥出來罷免、火燒國會」，弄到天下大亂，應致力救災。

    對此，陳淑華表示，日前台中市下豪雨傳淹水災情，盧秀燕放著救災及市政不顧，跑到台北幫國民黨立委反罷免，為了「藍白合」無視貪污案及幫假連署喊人權，根本「雙標燕」。

    何文海也痛批，藍白合在立院大砍台電預算，風災無電復電卻反大罵政府，連農業補助也刪掉，現喊補助農民，盧秀燕示範一隻手指頭指責別人時，有四支手指頭指自己。

    林祈烽說，賴總統第一時間就投入救災，反觀盧秀燕自己在台中淹大水時跑到外縣市反罷免，自己不顧市政民生，只顧拚政治，要盧不要整天做總統夢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播