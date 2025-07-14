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    台中3罷團車掃 喊話有智慧公民相挺

    「民主行動隊」到台中挺罷免。（記者陳建志攝）

    「民主行動隊」到台中挺罷免。（記者陳建志攝）

    2025/07/14 05:30

    罷免藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋團體與在地議員合體 街頭催票

    〔記者蘇孟娟、陳建志／台中報導〕大罷免七月廿六日投票倒數不到兩週，台中市各界罷免團隊十三日再分進合擊，宣傳罷免護台的重要，罷免四、五、六區國民黨立委的三個罷團，與在地議員合體聯合車掃，盼催出民意投罷免票，更盼用行動讓國民黨立委知道，「我們不是智障、是有智慧的台灣公民」；另外，包括台灣基進等四黨共同組成的「民主行動隊」，昨天也巡迴到台中挺罷免、拚民主。

    包括罷免藍委廖偉翔的「展翅廢翔」、黃健豪的「斷健行動」與羅廷瑋的「敲羅行動」等罷團，昨天橫跨西南屯、中西東南、北北屯區等三大選區車掃，盼將罷免熱度推進到街頭最前線。

    罷團：藍白毀憲亂政 讓台灣向下沈淪

    三罷團說，國民黨攜手民眾黨主席黃國昌宣傳反罷免，以「藍白合對抗公民」，公民只能用堅持對抗資源龐大的「藍白合」，呼籲民眾用行動展現力量。

    國民黨立委陳菁徽近日批評罷免團體「很智障」，參與車掃的民進黨議員陳淑華、何文海及林祈烽表示，台中市長盧秀燕在藍營反罷造勢會中宣佈「藍白合」，「藍白合」只會在國會毀憲亂政，讓台灣向下沈淪，盼民眾團結投同意罷免票，讓國民黨立委知道，「我們不是智障、是有智慧的台灣公民」。

    這項車掃行動橫跨罷免三區選區，參與民代以及罷團都表示，感覺選民很熱，沿途都有人比讚也有人喊加油，相信七月二十六日台中市民一定會做出智慧的抉擇，罷免三位不適任立委。

    民主行動隊宣講 籲罷免親共賣台藍委

    此外，由小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、時代力量、台灣綠黨共同組成的「民主行動隊」，響應罷免行動巡迴抵達台中宣傳，強調罷免是責任不是仇恨，立院自行提出預算、通過預算，已破壞憲法權力分立的制度，更排擠基礎建設經費，呼籲大家團結罷免毀憲亂政、親共賣台的國民黨立委。

    台中三區罷團與綠營在地議員合體車掃。（記者蘇孟娟攝）

    台中三區罷團與綠營在地議員合體車掃。（記者蘇孟娟攝）

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