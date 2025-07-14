義竹千戶屋頂毀損 募帆布遮擋應急

副總統蕭美琴（前排中）見證下，嘉市九華山地藏庵董事長黃俊森（前排左）代表廟方捐贈500萬由嘉縣長翁章梁（前排右）代表受贈。（記者丁偉杰攝）

2025/07/14 05:30

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕丹娜絲颱風肆虐期間，在嘉義沿海颳起最大十六級強陣風，其中嘉義縣義竹鄉約一千戶民宅屋頂被掀毀、屋瓦受損嚴重，為避免出現「屋漏偏逢連夜雨」狀況，昨天鄉公所持續對外募集帆布，為受災戶屋頂鋪上帆布阻擋日曬雨淋，民眾如果家中有帆布，歡迎協助送到公所。

民眾如要捐贈帆布 可送到公所

受災戶說，強風將三合院屋頂掀飛，連日來下雨，屋內家電、家具全泡水受損，昨天天氣放晴陸續清理家園，希望有帆布能暫時蓋住屋頂，以免再下雨。

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義竹鄉長黃政傑表示，經鄉親與公民團體號召，公所已募集近千塊帆布，而以一塊長、寬各約五．四五公尺帆布計算，僅能遮蓋一間房間屋頂，一間三合院至少需二至三塊帆布，將持續募集帆布提供給有需要受災戶索取。

嘉義縣市青年組成的公民團體「嘉人義起」前天起到布袋協助災民災後清理，經對外募集，昨天獲「陳家帆布商行」及不願具名善心人士贈送約一二○塊帆布，團隊成員協助好美里受災戶屋頂鋪上帆布。

蕭美琴鼓勵青年返鄉助重建家園

副總統蕭美琴昨低調到布袋、義竹勘災，慰問救災人員，全程未發布採訪通知。黃政傑向蕭美琴陳情說，義竹有村落停電逾一週，希望中央增派人力協助台電搶修，鄉內約一千戶民宅屋頂毀損，初估修繕需三個月，逢颱風季，鄉境缺乏收容場地與設備，希望中央予以協助。

稍早，蕭美琴出席嘉市九華山地藏庵各捐贈五百萬元共一千萬元協助嘉義縣市災後重建儀式，現場她也響應挽袖捐血。蕭美琴說，台灣面臨天災挑戰不斷而來，呼籲大家平日應做好準備及防災靭性工作，災難發生時多一層保護，正值暑假她也鼓勵青年返鄉協助親人重建家園。

義竹鄉公所獲各界捐贈帆布，提供有需要家戶索取應急。（記者王善嬿攝）

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