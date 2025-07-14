古坑2特等獎咖啡生豆 每公斤逾2萬

高銘鑕（左二）、許欄香（右二）各別以2.5萬、2.2萬元得標特等獎咖啡生豆。（記者李文德攝）

2025/07/14 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕古坑鄉被譽為「咖啡原鄉」，種植面積約六十公頃，古坑鄉農會昨日在劍湖山渡假大飯店舉辦雲林國產精品咖啡豆評鑑，同時進行特等獎咖啡生豆競標，兩支咖啡豆分別以每公斤二．二萬及二．五萬元天價標出，引來全場歡呼尖叫。

兩支豆均獲90分以上 品質進步

農會總幹事袁誌謙指出，雲林咖啡豆評鑑已辦超過廿年，今年度參與咖啡豆評鑑共有五十五件，考量古坑咖啡生豆處理方式已熟稔且多樣，因此今年將評鑑訂為「水洗」、「其他」處理法兩組，總計有兩個特等獎、六頭等獎、十金質獎，並將比賽評鑑豆公開媒合售出，而特等獎咖啡生豆則採取競標方式進行。

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媒合會上百名喜愛咖啡的民眾到場，由雲林縣副縣長謝淑亞擔任競標拍賣官，兩項特等獎生豆各提供十公斤，手洗組特等獎生豆，最終由來自台北的許欄香女士以兩萬兩千元得標；其他處理組由劍湖山世界協理高銘鑕以兩萬五千元得標。

許欄香說，古坑咖啡品質遠近馳名，發現咖啡品質每年不斷進步，希望用一點心力鼓勵辛苦耕作的咖啡農；高銘鑕說，丹娜絲颱風造成古坑咖啡損失慘重，希望以此方法讓為農民加油打氣，日後會將競標的咖啡生豆讓遊客有機會品嘗。

主審劉千如表示，評審團均認為咖啡豆品種都有不同風味，加上豆子處理及烘培技巧，有的呈現出發酵感的莓果調、熱帶水果調性等不同風味，獲得評審們好評，甚至今年特等獎均達九十分以上，品質比往年更進步。

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