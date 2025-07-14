井仔腳鹽田受重創 拚2個月恢復營運

北門井仔腳鹽田的遊憩設施（後方）受損，結晶池的瓦盤鋪面也有破損。（記者楊金城攝）

2025/07/14 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲橫掃雲嘉南濱海國家風景區，以台南北門受災較為嚴重，包括井仔腳瓦盤鹽田、水晶教堂、洗滌鹽工場建築群、錢來也雜貨店等多處景點受災，雲嘉南管理處指出，部分景點預估恢復營業至少需二週以上，井仔腳鹽田災情最慘，盼在二個月內復原恢復營業。

災後第七天，仍有遊客和旅行團昨天參訪井仔腳鹽田，只能在入口處遠望慘況，對災損形容如被炸彈轟炸過，「真的很慘」，鹽田旁的賣場貨櫃屋東倒西歪，鹽田抽水機房工寮整個破碎消失，結晶池的瓦盤鋪面有不少破損，周邊涼亭、觀景台等遊憩設施毀壞。

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井仔腳鹽田是台灣現存最早的鹽田，有二○七年歷史，雲嘉南管理處指出，優先復原鹽田曬鹽功能，賣場部分將暫以貨櫃或組合屋協助業者在二個月內恢復營運，以持續提供遊客服務功能，未來將同步進行BOT案程序，重建井仔腳鹽田。

雲嘉南管理處初步盤點七股遊客中心、嘉義布袋高跟鞋教堂也有受損，主要以北門受災較嚴重，像井仔腳鹽田、洗滌鹽工場建築群因屬台南市歷史建築，具文資身分，部分災損嚴重或涉及文資修復程序，待日後再評估；涉及安全部分先進行隔離警示及修繕。北門水晶教堂、錢來也雜貨店都暫停對外開放。

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