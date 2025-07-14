火鶴花災損28公頃 南市府爭取補助

台電人員克難將工作服直接掛在工程車前的雨刷，一邊工作一邊曬衣服。（記者楊金城攝）

2025/07/14 05:30

全國最大產區毀一半 受損溫室恢復生產至少需3年 業者盼更多支援

〔記者王姝琇、楊金城／台南報導〕丹娜絲重創台南市，市府跨局處持續動員復原。市長黃偉哲昨天前往七股、下營勘災，其中火鶴花生產面積達五十三公頃，為全國最大產區，以六甲區為主。目前災損面積約二十八公頃，另部分農戶尚待調查，實際受損可能更為嚴重。業者盼政府協助產業復原，黃偉哲允爭取中央補助、貸款度難關。

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復電搶修 溪北剩不到4千戶停電

風災後第七天，台電昨天也持續搶修電路，北市南區營業處第一天就派員偕同外包商南下支援台南北門區搶修復電工作，帶的換洗衣服少，沒想到支援到第七天，只好將濕的工作服克難的直接掛在工程車前的雨刷一邊工作一邊曬衣，像北門井仔腳、玉港附近終等到有電，居民高興的向台電搶修人員致謝，新營則有旅館業者免費提供南下支援的台中台電人員住宿，感謝台電員工辛苦的搶修。台電新營區營業處昨晚統計台南溪北剩不到四千戶停電，復電剩最後一哩路。

旅館業者免費提供台電人員住宿

黃偉哲視察下營火鶴花農損，台灣火鶴花產業發展協會理事長顏豐生表示，目前最大需求為廢棄物清運，建議政府跨局處統整災損區域的清理流程；火鶴花溫室從受損到恢復生產至少需三年，盼市府在補助及重建貸款方面能協助產業度過難關。黃偉哲回應說，針對農損補助金額與低利貸款的還款期限，將積極向中央爭取更大支持，減輕農民負擔。

此外，大規模停電造成溪北養殖魚塭的大量魚隻死亡，損失慘重，連清理魚屍都很難；北門王姓漁民無奈說，加上機械設備等損失近五千萬，工作只剩撈死魚。

社會局續徵募志工 挺進災區服務

南市府說明災後復原現況，主要幹道多數已恢復通行，環保局清理淤泥、樹枝、落葉等約六五○○公噸垃圾，單日收運近千噸垃圾；社會局透過台南市災後重建志工招募平台，持續徵募志工挺進各災區服務。北門、下營、麻豆區持續獲得衛生紙、泡麵、罐頭、麵包、飲水、便當等各界愛心物資，雖然災區廣、災情重，但人與人的愛心互動，成為支持災民最好的後盾。

颱風重創台南火鶴花產業，市長黃偉哲前往了解。（台南市府提供）

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