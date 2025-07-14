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    輕軌遭大貨車擦撞 ７人受傷

    高雄輕軌遭大貨車擦撞，七人受傷，事故調查中。（民眾提供）

    高雄輕軌遭大貨車擦撞，七人受傷，事故調查中。（民眾提供）

    2025/07/14 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄輕軌昨（十三）日傍晚行經英雄路口，遭一輛大貨車擦撞，造成王姓大貨車司機（六十歲）、五名輕軌乘客共七人受傷，六人送醫治療，輕軌車頭及玻璃受損嚴重，列車幸未脫軌。

    高雄捷運公司說明指出，T05車昨傍晚於C10─C11順行方向，列車行經英雄路口，列車為綠燈通行方向，大貨車自列車左方駛入，司機員雖然已經緊急剎車，但仍與列車發生撞擊，車上旅客共有五人輕傷送醫，大貨車駕駛也輕傷送醫，據查全案無人酒駕。

    高捷公司表示，目前待警方鑑識完畢後，預計採自力行駛的方式離開；C12駁二大義站經C19馬卡道站至C10光榮碼頭站局部運轉，班距約十五分鐘，C10光榮碼頭站 - C12駁二大義站啟動接駁作業。

    高捷公司指當時確定是輕軌可通行狀態，該入口並非可任意通行之路口，如車輛欲進出，依規定需場館保全管制及移除拒馬，才能進出場區，指控大貨車違規穿越肇禍。

    警方調查王男行為違反道路交通管理處罰條例，可處六百元以上、一千八百元以下罰鍰，另王男涉嫌違反刑法過失妨害公眾運輸行駛安全罪，將他函請地檢署偵辦。

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