學生超挺 高雄輕軌上半年運量大躍進

高雄輕軌C29樹德家商站今年上半年日均運量成長率逾卅六％，全線居冠。（記者王榮祥攝）

2025/07/14 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌上半年運量較去年同期小幅增加約一．八％，但運量成長率一、二名的車站則都大幅超過卅％，兩站共通點是都離學校很近，學生族超挺。

樹德、雄工運量成長 超過平均值

高雄輕軌去年元月成圓，全長廿二．一公里，共設卅八站，成圓首年平均每日運量約三萬四千餘人次；今年上半年日均運量約三萬七千餘人次，比去年上半年小幅增加約一．八％。

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代為操作輕軌的高雄捷運公司統計分析，上半年日均運量前五名車站依序為C24愛河之心、C5夢時代、C14哈瑪星、C3前鎮之星、C12駁二大義，日均運量成長率前五名則是C29樹德家商、C28高雄高工、C24愛河之心C22聯合醫院、C3前鎮之星。

其中成長率一、二名的C29與C28站漲幅分別為卅六％與卅三％，遠遠超過整體平均值的一．八％，也贏過冠軍站愛河之心的廿七％，C22聯合醫院、C3前鎮之星成長率都約廿％。

高捷初步分析，這兩站成長率應該與學生族群有關，尤其兩站鄰近的都是職校，代表越來越多學生們認同輕軌；有學生曾說：輕軌不會塞車、搭乘過程算穩，如果班次可以再多一點、或速度再快一點會更好。

學生︰班次可再多一點

此外，輕軌七月十二日晚啟動延長末班車方案，末班車原本晚上十點發車、延長到十點卅五分，每日將增加四圈共八趟車次，首日全日總運量達三九二四五人次，最末班車（十點半後刷卡）估算約兩百多人次，民眾普遍肯定，認為這樣的班次方便很多。

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