1年3起行動電源自燃 雙鐵籲隨身保管

去年9月，台鐵一輛區間車行駛至台南站，一名醉客口袋行動電源起火。 （資料照，警方提供）

2025/07/14 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕公共運輸發生乘客行動電源自燃存在安全風險，華航、長榮、星宇、虎航等國籍航空已要求旅客隨身攜帶、禁止託運，雙鐵近一年來也發生三起行動電源自燃事件，台鐵、高鐵均提醒旅客隨身保管，交通部鐵道局也強調，考量限制攜帶影響重大，將以持續督導鐵路機構加強旅客安全宣導為主。

雙鐵近一年發生三起行動電源自燃事件。台鐵去年九月一輛區間車行駛至台南站，一名醉客口袋的行動電源起火；去年十月一輛自強號行駛至豐原站，一名旅客包包內的行動電源突然冒煙。高鐵則在今年四月間發生一位旅客背包內行動電源自燃，造成手臂紅腫燙傷，車廂地板也有零星燒灼痕跡，所幸其他乘客及時拿滅火器撲滅火勢，未釀成重大事故。

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鐵道局說明，若將行動電源列為鐵路運送規則禁止或限制攜帶物品，恐對通勤旅客造成重大影響，且目前鐵路機構亦無執行安檢的法源依據，會持續督導鐵路機構加強旅客安全宣導，包含選用具經濟部標準檢驗局認證產品，並於搭車時隨身攜帶，降低潛在風險；也會要求機構強化應變作業程序，提升對火災等突發事件的應對能力。

今年4月，高鐵一名旅客背包內行動電源自燃。（資料照，讀者提供）

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