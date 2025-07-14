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    未來一週備好傘 大台北恐飆36度高溫

    農業部統計，丹娜絲風災主要受損的農產作物為香蕉，估計損失金額近2.3億元。（資料照）

    農業部統計，丹娜絲風災主要受損的農產作物為香蕉，估計損失金額近2.3億元。（資料照）

    2025/07/14 05:30

    〔記者林志怡、黃宜靜、林惠琴／台北報導〕未來一週出門記得帶傘！中央氣象署表示，全台本週四前為多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣，週五後菲律賓東方海面將有熱帶性低氣壓生成，影響台灣各地雲量增加，東半部、南部需留意較大雨勢，後續是否增強為颱風待觀察。

    氣象署預報員曾昭誠指出，今日清晨中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，且可能有較大雨勢，南部清晨至上午也有短暫陣雨，其他地區則多雲到晴、有午後雷陣雨。

    明、後天中南部有局部短暫陣雨或雷雨，各地山區要注意較大雨勢；週四各地轉為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，但中南部清晨至上午仍有零星短暫陣雨。

    未來一週各地氣溫約卅二至卅五度，尤其週二至週四受西南風背風影響，大台北地區恐有卅六度高溫，週五後降雨增加，氣溫略降。

    風災農損逾25億

    此外，農業部統計截至昨日下午五時，丹娜絲颱風及豪雨造成農業產物及民間設施損失已達廿五．六億元，以台南市逾九．三億元最多，農作則是香蕉受損近二．三億元最高；漁產損失二．五億元，牡蠣最慘；畜產損失三四六三萬元，雞隻受害最嚴重。

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