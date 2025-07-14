術後加速康復 明年擴及大腸癌

術後加速康復推廣計畫強化麻醉等各項評估作業，降低術後併發症、縮短住院天數；圖為高雄秀傳醫院導入「精準麻醉」技術。 （資料照，高雄秀傳醫院提供）

2025/07/14 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署本月啟動術後加速康復推廣計畫（ERAS），初步適用於麻醉高風險的高齡關節置換術，下一步預計擴及國人十大癌症發生第二位、死亡第三位的大腸癌，可望於明年元旦上路。

ERAS是以病人為中心的跨團隊全人照護模式，成員包含手術與麻醉醫師、個管師、營養師、物理治療師等，術前執行麻醉、營養評估等，術中、術後也要追蹤與矯正。

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不同於國人癌症死因第一、二名的肺癌、肝癌，死亡率已呈下降，第三名的大腸癌死亡曲線則仍是「一字型」的相對停滯狀態，去年造成逾七千人喪命。

改善預後、減少住院

健保署長石崇良表示，大腸癌手術可能切掉患者一大段腸道，照護與營養補充密切相關，且常有腸造口（人工肛門）處理等問題，因此在ERAS醫療團隊形成、運作模式建立後，下一階段將導入大腸癌手術應用，強化術前與術後營養介入，改善整體預後、減少住院，亦可將急性照顧資源釋出給更需要的其他急重症患者。

大腸癌一年新發生超過一．七萬人，台灣術後加速康復學會理事長郭書麟指出，六、七成會動手術，且腸道功能恢復時間長，臨床納入ERAS可降低併發症，縮短住院天數達五分之一至四分之一，連帶醫療支出下降。

台北醫學大學附設醫院曾對高齡大腸癌患者導入ERAS，發現術後康復時間平均縮短卅％，併發症降低廿五％，成果已於去年登上「美國老年醫學會雜誌」。健保署去年在台北區試辦執行一○六例大腸癌手術導入ERAS，也呈現病人平均住院日數、醫療費用雙降。

罹患大腸癌、高齡八旬的王伯伯以腹腔鏡微創手術治療搭配ERAS，術後首日可進食、第四天出院，前後住院六天，較以往十天縮短。

石崇良說明，消化系癌症包含胃癌、食道癌、胰臟癌等都須重視營養供給，但大腸癌人數較多先著手，預計今年底前送入健保醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議討論，可望於明年元旦上路。健保署醫管組長劉林義補充，相關經費須視總額協商結果而定。

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