為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    接觸畫筆沉浸創作 慢飛青年楊浚新圓畫家夢

    楊浚新專注作畫。（記者王俊忠攝）

    楊浚新專注作畫。（記者王俊忠攝）

    2025/07/14 05:30

    記者王俊忠／專題報導

    現年卅四歲的心智障礙青年楊浚新，因理解力較弱，八歲接受療育鑑定後與家人旅美，高中畢業返台，由於無法適應庇護工場，進入美善工作坊接觸神父吳道遠推動的「表現畫」，沉浸繪畫創作並參展、相繼在大小賽事獲獎，並得到藝廊青睞成為簽約畫家。

    工作坊引導 建立責任感

    二○一一年美善基金會成立崇美工作坊，廿餘歲的楊浚新因緣際會入坊，在工作坊內與夥伴、教保員產生摩擦，對外界充滿防備之心，難以跟其他心智障礙青年共融與生活，且因對服裝儀容相當講究，在從事清潔工作技能學習之初，產生抗拒心態。不過，在工作坊社工與教保員十多年陪伴引導下，慢慢調適與改變，逐步建立責任感。

    改變的契機來自畫筆，美善基金會創辦人吳道遠神父長期推動「表現畫」，希望心智障礙青年用畫筆描繪內心世界、向大眾展現自我。楊浚新開始沉浸創作，將對信仰的熱忱投注繪畫，藉由不同媒材的練習逐漸發展出獨特的繪畫風格，並表達參展夢想。創作讓他情緒穩定，啟動正向循環，家人也從擔憂轉為支持。

    大小繪畫賽事屢獲佳績

    在大小繪畫賽事中，楊浚新從中汲取正向與面對困境的養分與勇氣，且屢獲佳績，更在二○二四年全國心智障礙者才藝競賽─成人繪畫組中以「我要當牧師」作品獲得特優獎。

    筆觸細膩、色彩豐富又擁有獨特畫風的楊浚新，在二○二二年就受到一向關懷心智障礙青年的光之藝廊青睞，成為簽約畫家，是藝術生涯新里程碑。楊浚新說，創作是自己的最愛，但能自立生活更是長遠目標。

    今年初，美善基金會要聘雇庶務工作人員，在教保員推薦下，楊浚新被錄取，他說：「我想要獨立生活」，這是他心中堅定的信念與對未來的憧憬。

    楊浚新從抗拒清潔工作到擁抱挑戰，也從封閉防備到共融，用行動證明障礙青年也能邁向夢想、人生有無限可能。

    專注繪畫創作的慢飛青年楊浚新在第13屆育成繪畫比賽成人組中摘下第一名佳績。 （圖：美善基金會提供）

    專注繪畫創作的慢飛青年楊浚新在第13屆育成繪畫比賽成人組中摘下第一名佳績。 （圖：美善基金會提供）

    楊浚新在美善基金會從事清潔打掃工作。（記者王俊忠攝）

    楊浚新在美善基金會從事清潔打掃工作。（記者王俊忠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播