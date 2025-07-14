接觸畫筆沉浸創作 慢飛青年楊浚新圓畫家夢

楊浚新專注作畫。（記者王俊忠攝）

2025/07/14 05:30

記者王俊忠／專題報導

現年卅四歲的心智障礙青年楊浚新，因理解力較弱，八歲接受療育鑑定後與家人旅美，高中畢業返台，由於無法適應庇護工場，進入美善工作坊接觸神父吳道遠推動的「表現畫」，沉浸繪畫創作並參展、相繼在大小賽事獲獎，並得到藝廊青睞成為簽約畫家。

工作坊引導 建立責任感

二○一一年美善基金會成立崇美工作坊，廿餘歲的楊浚新因緣際會入坊，在工作坊內與夥伴、教保員產生摩擦，對外界充滿防備之心，難以跟其他心智障礙青年共融與生活，且因對服裝儀容相當講究，在從事清潔工作技能學習之初，產生抗拒心態。不過，在工作坊社工與教保員十多年陪伴引導下，慢慢調適與改變，逐步建立責任感。

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改變的契機來自畫筆，美善基金會創辦人吳道遠神父長期推動「表現畫」，希望心智障礙青年用畫筆描繪內心世界、向大眾展現自我。楊浚新開始沉浸創作，將對信仰的熱忱投注繪畫，藉由不同媒材的練習逐漸發展出獨特的繪畫風格，並表達參展夢想。創作讓他情緒穩定，啟動正向循環，家人也從擔憂轉為支持。

大小繪畫賽事屢獲佳績

在大小繪畫賽事中，楊浚新從中汲取正向與面對困境的養分與勇氣，且屢獲佳績，更在二○二四年全國心智障礙者才藝競賽─成人繪畫組中以「我要當牧師」作品獲得特優獎。

筆觸細膩、色彩豐富又擁有獨特畫風的楊浚新，在二○二二年就受到一向關懷心智障礙青年的光之藝廊青睞，成為簽約畫家，是藝術生涯新里程碑。楊浚新說，創作是自己的最愛，但能自立生活更是長遠目標。

今年初，美善基金會要聘雇庶務工作人員，在教保員推薦下，楊浚新被錄取，他說：「我想要獨立生活」，這是他心中堅定的信念與對未來的憧憬。

楊浚新從抗拒清潔工作到擁抱挑戰，也從封閉防備到共融，用行動證明障礙青年也能邁向夢想、人生有無限可能。

專注繪畫創作的慢飛青年楊浚新在第13屆育成繪畫比賽成人組中摘下第一名佳績。 （圖：美善基金會提供）

楊浚新在美善基金會從事清潔打掃工作。（記者王俊忠攝）

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