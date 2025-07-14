降低乳癌死亡率 健保論質獎勵／新制最快第4季上路 預估明年收案2萬人

死亡率未見反轉的女性乳癌啟動新制，將在醫療費用外再給予醫院品質獎勵約6000萬元，最快今年第4季上路，預估明年收案2萬人。圖為醫院乳房攝影車社區巡迴篩檢服務，人物與新聞無關。（資料照）

2025/07/14 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕癌症死亡率下降三分之一是總統賴清德重要施政目標，在政府擴大癌症篩檢、強化精準醫療、推動癌藥基金後，衛福部健保署再鎖定早期個案占近八成，但死亡率未見反轉的女性乳癌啟動新制，將在醫療費用外再給予醫院品質獎勵約六千萬元，最快今年第四季上路，預估明年收案二萬人；下一步則瞄準男性攝護腺癌。

8成早期發現 死亡率未降

女性乳癌一年新發生一萬七三六六人，健保署長石崇良表示，與肺癌、大腸癌發現時以晚期為主不同，女性乳癌一、二期的早期比例高達七十九．三％，為各癌之首，但觀察長達廿年趨勢卻發現標準化死亡率不見下降，仍為去年國人十大癌症死因第四位，奪走逾三千條人命。

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石崇良指出，借鏡美國經驗，女性乳癌死亡率下降主力為來自一至三期病人妥善治療占四十七％最高，因此我國持續擴大健保給付新藥，早期三陰性乳癌也於上月起適用免疫治療。然而，在藥品到位後就須講究品質，給了子彈下一步要「命中靶心」。

石崇良說明，一般癌症五年未復發通常視為「治癒」，但女性乳癌不少人五年後復發，必須觀察十年、長期追蹤才能及時發現復發轉移。為了鞏固抗癌戰績，已規劃女性乳癌「論質計酬」制度，不是以服務量計算報酬，而是將健保給付與醫療品質連結，相關績效量測指標都完成建立，差不多要定案了，最快第四季實施。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，醫學會將配合政府「論質計酬」制度，擔任政府與臨床醫師橋梁，透過個案管理、指標管理與建立誘因等三大方向，共創病人、醫療與社會三贏。

下一步鎖定攝護腺癌

石崇良提到，男性攝護腺癌死亡率也不見明顯反轉，下一步將分析攝護腺癌，並研議論質計酬方案。

另外，針對把關治癌品質，石崇良強調正規劃癌症品質指標平台，包含癌症及時診斷率與治癒率、臨床用藥與指引遵循率、病人遵醫囑的追蹤率等，都會納入平台指標，後續相關資料或許可與評鑑結合，甚至公布各家醫院照護結果讓彼此參考，患者將獲得最大利益。這個平台現已招標完成，預計今年底會有初步模型出來，最快明年第一季上線運作。

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