廠商清運崩塌土石 倒邊坡遭送辦

2025/07/13 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份警方十日查獲承包縣府交通工務處土石崩塌清運工程廠商的兩名員工，疑便宜行事未將土石送往合法地點存放而就近棄置，將兩人依法送辦。但交工處不滿，昨稱僅是暫放；警方則回應，若是暫放，理應於平地，但土石已傾倒在路外邊坡，全案函送檢方認定。

苗縣交工處：暫放 警：與常理不符

頭份警分局南庄分駐所員警，於十日巡邏行經南庄鄉一二四縣道卅五．三公里處，發現一輛大貨車將土石傾倒於路旁邊坡，上前盤查，發現兩名行為人皆未攜帶清運聯單，並查出兩人是承包縣府交工處養護科土石崩塌清運工程廠商的員工，疑因便宜行事未將土石送往指定合法之地點存放，而就近於距離崩落點約一公里處棄置。

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警方通報環保局人員到場共同稽查及採證後，將兩人帶返所製作筆錄，全案依違反廢棄物清理法函送苗栗地檢署偵辦。但交工處養護科昨表示，為利緊急搶通道路，該廠商員工僅是就近找空地先把土石暫時放置，後續再一併清運至指定合法之地點存放，並非濫倒，且當下也有向員警說明。

警方則回應，若是暫放，理應於平地，現場土石已傾倒在路外邊坡，與常理不符。

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