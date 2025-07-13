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    台製火箭在日升空 未達「卡門線」墜落

    台製火箭升空後第2節還沒分開就停止飛行，接著旋轉、墜落。（取自X）

    台製火箭升空後第2節還沒分開就停止飛行，接著旋轉、墜落。（取自X）

    2025/07/13 05:30

    〔記者彭健禮、吳柏軒／綜合報導〕台灣晉陞太空公司昨在日本北海道民營發射場試射火箭，希望飛離地面一百公里的「卡門線」（外太空與大氣層分界），該火箭為二節式結構，但上升過程中停止、未達目標高度，該公司研判是第二節翼板碎裂分離所致，後續將改用其他材料精進。

    綜合日媒報導，晉陞公司的日本子公司「jtSPACE株式會社」開發小型火箭「VP01」，昨上午十一點四十分在日本北海道大樹市的火箭發射場升空，目標要飛到一百公里高的卡門線，之後再返回大氣層，藉此測試火箭引擎性能。該火箭採二節結構，總長十二公尺，直徑六十公分，重一．四噸，採用混合型引擎，使用固體燃料和液體氧化劑，據稱爆炸風險低，成本也較低。

    日媒報導觀察，該小型火箭在上升過程中，第一節有順利分離，但第二節還沒分開就停止飛行，未達目標高度，隨後火箭旋轉、墜落到北海道外海的太平洋。日本文部科學省與相關單位指出，這是首次有外資的企業在日本國內發射火箭。

    晉陞太空公司：失敗經驗有助下次發射

    台灣晉陞太空公司表示，該發射屬於次軌道發射火箭任務，為二節式混合式火箭，雖然未達到原預期的一百公里高度，但無論火箭引擎點火、推力及脫節、再點火都順利完成，推測火箭未能達到預定飛行高度原因是第二節的Fin（翼板）碎裂分離所致，這是該計畫首次發射升空，此經驗對下次發射有很大幫助。

    台灣技術獲日本認可 南澳洲近期有發射任務

    晉陞表示，該火箭在苗栗廠開發製造，經日本宇宙專家群近三年嚴格審查通過，雖未達預期高度，但從另一個角度看，代表台灣的太空火箭技術已能通過日本認可並允許在其國土發射。晉陞澳洲公司AtSPACE團隊，近期也將在南澳洲再次執行火箭發射任務。

    圖為在日本發射的同型火箭。（苗栗縣政府提供）

    圖為在日本發射的同型火箭。（苗栗縣政府提供）

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