豪雨釀災！北埔民宅邊坡崩塌 30多人居不安

新竹縣北埔鄉大湖村五鄰何宅因為一旁的駁坎崩塌，導致房宅地基也岌岌可危。（記者黃美珠攝）

2025/07/12 05:30

〔記者黃美珠、彭健禮／綜合報導〕新竹縣北埔鄉大湖村五鄰、十二鄰疑因不堪颱風帶來的連日雨勢，出現民宅旁駁坎和住家附近邊坡崩塌災情，前者造成緊鄰的何姓四戶住家地基面臨掏空，卅多名老小居住不安。鄉長莊明增、鄉代會主席徐鏡明、村長劉金庭等人，會同水保署台北分署會勘，莊明增指示先在何宅崩塌面裝設帆布棚截水、引流，避免持續沖刷土石，威脅到民宅，後續將向縣府、中央爭取，盼納入災後復建。

劉金庭說，前天陸續接獲五鄰何姓、十二鄰姜姓屋主通報，前者住家旁駁坎因豪雨沖刷，整片崩落下方約兩層樓高的農田，緊鄰駁坎的房子地面已龜裂，不僅何家卅多人同住的三合院地基恐被掏空，何家上方其他十幾戶也岌岌可危。至於十二鄰姜家住家崩塌的邊坡，所幸距離民宅還約有卅公尺遠可以緩衝，但也需儘快處理，以免災情擴大。

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大鹿林道東線多處坍方 暫緩入山

此外，苗栗地區連日降雨，導致雪霸國家公園大鹿林道東線五．二公里、九公里、十四．九公里多處坍方、落石及倒木，五．三公里邊坡則路基流失，雪霸國家公園管理處昨籲請民眾行經小心並儘速通過，自行車應下車牽行通過，昨已聯繫廠商進行搶修作業。

雪管處說，近兩天園區因豪雨出現聯外道路崩塌、路況不穩等通報，山區部分步道因連續降雨造成泥濘或通行困難，建議民眾近期儘量避免進入山區活動，非必要請暫緩登山行程。

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