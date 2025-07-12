羅東藝穗節、永和仲夏夜之夢 今開鑼尬場

羅東藝穗節由明華園「蓬萊仙島」打頭陣，讓遊客感受來自東方魔幻劇場的震撼饗宴。 （記者王峻祺攝）

2025/07/12 05:30

〔記者翁聿煌、王峻祺、黃子暘／綜合報導〕暑期藝文饗宴，新北市永和區「仲夏夜之夢」音樂會，今晚起在仁愛公園共有四場不同類型音樂會，今晚「雋永老歌之夜」登場，下午三點開始有滑水道氣墊等親子活動市集。另外，宜蘭羅東藝穗節今晚起在中山公園為期二週夜間演出，首場由明華園戲劇總團「蓬萊仙島」打頭陣，八仙傳奇為題材的史詩級歌仔戲，要讓遊客感受東方劇場的震撼。

永和仲夏之夢在七月十二日、十九日、八月十六日及卅日週六晚上七點演出，分別有「雋永老歌之夜」、「世界音樂之夜」、「兒童歡樂之夜」和「經典民歌之夜」等不同類型音樂，聆聽其中兩場以上，就能抽Gogoro電動機車、電競電腦、蘋果16 Pro Max手機、三星折疊手機、腳踏車、萬元現金及禮券。

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永和區長周慶珍表示，除了夜晚的精彩演出，活動日下午三點至六點是「午後親子時光」，有廿四公尺的組合滑水道氣墊、手作DIY、復古童玩及創意市集。

宜蘭羅東藝穗節邁入第廿四年，以廿四節氣「四季頌」為主題，象徵春耕、夏耘、秋收、冬藏的農作節奏，不僅在中山公園內設置大型裝置藝術，連提供演出的主舞台也全面升級。

羅東鎮長吳秋齡說，今年演出陣容堪稱歷年之最，除明華園戲劇總團在開幕演出「蓬萊仙島—漢鍾離」經典大戲，十二日起至廿六日每晚七點至九點，有廿組優秀團隊輪番演出，有適合親子共賞，也有特技團表演。

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