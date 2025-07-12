思科前進高雄設基地 推動智慧港灣

全球網通大廠思科（CISCO）攜手台灣晉泰科技，前進高雄設立「AIOT生態系發展基地暨研發中心」。（記者葛祐豪攝）

2025/07/12 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全球網通大廠思科（CISCO）攜手台灣晉泰科技，前進高雄設立「AIOT生態系發展基地暨研發中心」，思科預計培育五千名AIOT（智慧物聯網）人才、協助一五○○人取得國際認證，打造高雄成為亞太智慧產業與資安關鍵人才樞紐。

培育5千名AIOT人才

思科全球創新長Guy Diedrich昨天現身啟用典禮，他履行加碼投資高雄的承諾，該基地位於亞灣區的高軟鴻海大樓，計畫集結廿五家技術解決方案夥伴與廿一家在地企業，導入高雄港七十號碼頭進行十二項應用驗證，展現可輸出、可複製的模組化生態系，讓高雄5G AIoT的生態系更完整。

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市長陳其邁強調，二○二三年起，他與Guy Diedrich連續三年會晤，從智慧城市、資安、人才培育的合作構想，去年簽署合作備忘錄，基地終於正式啟用；思科將與市府合作，打造AIoT智慧港灣生態系，壯大高雄成為台灣AI產業核心聚落。

思科台灣總經理林岳田表示，預計攜手晉泰科技，打造GSS+晉泰智慧數據中台、Smart+AI平台、全球維運支援平台等三大創新平台，於高雄港七十號碼頭啟動應用試煉，聚焦人員與設備監測、ESG碳盤查、危險氣體感測等十二項智慧場景。

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