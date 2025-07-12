屏縣風災農損9500萬元 香蕉最嚴重

屏東縣長周春米（前排右二）勘查香蕉受損情形，了解農友需求。（屏東縣府提供）

2025/07/12 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕丹娜絲颱風侵襲南台灣，加上連日豪雨，屏東縣農業災損到昨天已超過九千五百多萬元，縣長周春米昨天前往萬巒、萬丹、里港等地勘災，指示盡速協助農民重建復耕，認為極端氣候將成為常態，不能等天災發生後才補救，必須從前端建構更具防災韌性的農業生產環境，縣府將向中央爭取農業資材補助，讓農民的努力不再一夕化為烏有。

縣長︰向中央爭取資材補助

屏東縣政府統計，截至十一日止，全縣農業受損面積約一千二百九十二公頃餘，包括香蕉、檸檬、番石榴、紅龍果、瓜類、豆類、花卉與蔬菜等，損失金額達九千五百多萬元，其中以香蕉為最大宗，受損面積約五百八十公頃、損失金額近四千二百萬元。

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啟動現金救助與低利貸款

周春米昨天勘災並為農民朋友加油打氣，表示農業部已公告啟動天然災害救助，提供現金救助與低利貸款，屏東縣品項包括木瓜、香蕉、苦瓜、胡瓜、紅龍果及恆春鎮大豆等作物，請農友趕快向各鄉鎮公所申報，要求從速、從簡、免現勘，簡化申領流程，讓農友儘早展開復耕。

申報從速、從簡、免現勘

她也提到，農業資材的補助仍有很大的進步空間，例如萬巒一名女蕉農種四千多棵香蕉，卻因南投竹山竹管供應不足，只買到三分之一，其餘三分之二因沒有支撐而倒伏，認為中央應考量將錏管等耐災性設施列為補助範圍。

周春米表示，現在除了要強化災後復原，更要加強災前準備與風險管理，現行的農業生產模式、資材供應、設施設計甚至補助制度，都應該全面檢討與調整，地方政府會全力配合中央，打造更具防災韌性的農業生產環境。

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