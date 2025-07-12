關懷弱勢家庭 縱谷志工編織送暖

2025/07/12 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府近期啟動一項別具意義的志工外展行動，由縱谷地區平均年齡六十五至七十五歲的在地長輩志工編織手機吊飾，將關懷送進每一個需要幫助的家庭。此次外展行動不僅是關懷訪視，更透過志工手作吊飾，成為傳遞溫暖和祝福的象徵，送至縱谷線區二○六戶的弱勢家庭。

此次活動由社會處縱谷線區社會福利服務中心及在地長輩志工所發起，志工們在編織過程中，常常戴著老花眼鏡，一絲不苟地挑戰手工編織技巧，色彩繽紛的繩結在志工們手中編織成獨特吊飾，成為社區關懷的象徵。志工們互相鼓勵「要對自己有信心，錯了就拆，拆了再來。」他們一邊編織一邊打氣，有的志工甚至開玩笑說，「希望自己有八隻手，這樣線就不會亂了。」每當完成工作，大家都期待下一次，將心意傳遞給更多需要的人。

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縣長饒慶鈴表示，志工是社會安全網中最溫柔且堅韌的力量，感謝縱谷地區所有志工的熱情與投入，正是有了大家的無私奉獻，才能讓關懷跨越縱谷山脈，真實送達每一個需要幫助的家庭。饒慶鈴強調：「我們的社會安全網因這群長輩志工，變得更加緊密且溫暖，讓台東成為一個更有愛的地方。」

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