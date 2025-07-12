嘉南農損救助 稻米除外全品項入列

農業部公告將水平棚架網室等農業設施，列入辦理現金救助項目。（南投縣政府提供）

2025/07/12 05:30

農業部提供低利貸款 半年免息

〔記者吳柏軒、劉濱銓、湯世名／綜合報導〕丹娜絲颱風加上後續豪雨侵襲，中南部災情嚴重，農損已逾廿四．七億元，以台南市九億多元最多；農業部昨發布第四波天災救助品項，統計涵蓋八縣市、嘉義跟台南更是除了稻米之外全品項入列。農業部提供天災低利貸款與農企業天災貸款，半年免息。

總統台南勘災 卓揆彰投視察

總統賴清德昨前往台南勘災，行政院長卓榮泰也到彰投視察災情，針對連續二年受災農友，請農業部研議實際補助方案，協助農民災後復耕。

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農業部統計至昨傍晚五點，全台農損廿四億七一六五萬元，其中台南逾九億元最多，其次是嘉義縣逾六億元、雲林縣四億多元；農作物被害面積高達一萬七五七二公頃，主要受災作物為香蕉，以及文旦柚、番石榴、竹筍、柳橙等。

農業部農民輔導司長陳俊言表示，從七日至昨天已發布四波天然災害救助品項，共涵蓋中南部八縣市，台中市六項、彰化縣十八項（蔬菜、花卉全品項）、南投縣九項、雲林縣四十一項、嘉義縣跟台南市除稻米外農作全品項再加林業跟漁業四項，高雄市十七項、屏東縣十六項。

依公告舉例救助品項，第四波新增包含：台中香瓜、苦瓜；彰化高梁、西瓜、百香果及養蜂；南投番茄、絲瓜；雲林落花生、竹筍；台南牡蠣；高雄木瓜；屏東火龍果，並同步公告免現勘地區與相關品項。

農業部農業金融署表示，為協助受災農漁業者，提供天災貸款與農企業災貸，半年免息，預估四千戶受益，可節省約二千萬元利息。

丹娜絲颱風造成南投香蕉倒伏災情，行政院長卓榮泰（右二）到水里鄉勘查農損。（記者劉濱銓攝）

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