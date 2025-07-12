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    大學分科測驗》報錯考科 建臺高中1人棄考

    個申錄取4醫大被取消錄取的高中生分科考試前首發聲。（取自網路）

    個申錄取4醫大被取消錄取的高中生分科考試前首發聲。（取自網路）

    2025/07/12 05:30

    校方報名疏失 大考中心重申無法補救

    〔記者楊綿傑、彭健禮、蘇孟娟／綜合報導〕大學分科測驗昨日登場，苗栗縣私立建臺高中廿三名考生因學校疏失，致分科測驗報錯考科，昨有一人棄考、決定重考。另曾錄取四醫學系，卻因備審資料爆造假，被取消錄取資格的台中私校生，也步上考場，「希望大家可以幫我加油，也祝所有考生考試順利」。

    大考中心重申，對建臺高中廿三名考生不會有補救方案，另強調考前有多個檢核點，機制完備，但學校及學生均未落實檢核。為維持公平，已無法臨時改正。

    建臺校方表示，放棄分科測驗的學生，以第三類組科系為目標，當大考中心公告確定無法補救後，學生及家長即表示放棄考試，決定重考。十四日將舉辦說明會，當面致歉。十五日召開學生及家長座談會，了解並盤點學生志願選填意向，由專家提供分析評估，積極給予協助。

    遭4校醫學系取消錄取 參加分科測驗

    此外，台中一名高中生因大學個人申請備審資料被爆造假，遭四校醫學系取消錄取資格，該生報考分科測驗重新來過，昨上場應考。

    考前發限動致謝 網友打氣考回醫學系

    他在考試前夕發限動，對一路祝福他或批評他的人致謝，「希望大家可以幫我加油，也祝所有考生考試順利」。不少網友為他打氣，肯定他懂反省、抗壓性高，希望他可以用成績證明自己，考回醫學系。

    苗栗縣建臺高中學生考科報錯無法補救，縣長鍾東錦在臉書無奈的說：「連縣長都有深深的無力感！」（記者張勳騰攝）

    苗栗縣建臺高中學生考科報錯無法補救，縣長鍾東錦在臉書無奈的說：「連縣長都有深深的無力感！」（記者張勳騰攝）

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