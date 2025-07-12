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    大學分科測驗》生物考科學史 頗具特色

    114學年度大學入學分科測驗昨日登場，台南二考區所在新營區也是丹娜絲颱風災區之一，所幸交通狀況良好，考生到考未耽誤。（記者王涵平攝）

    114學年度大學入學分科測驗昨日登場，台南二考區所在新營區也是丹娜絲颱風災區之一，所幸交通狀況良好，考生到考未耽誤。（記者王涵平攝）

    2025/07/12 05:30

    〔記者楊綿傑、林曉雲、孫唯容、蘇孟娟、許麗娟／綜合報導〕分科測驗首日最後一科考生物，試題取材廣泛，時下流行的「不可能的漢堡」、青蛙舌根位置等皆入題，不只考生物學科基本知識，也評量學生整合運用能力，考題整體評價平易近人，分數有望提升。

    大考中心顧問劉緒宗表示，特色考題如第八題考生須從圖判斷出植物細胞，再比對表的資料，推論出該物種為淺海區的馬尾藻；第十七題考重症肌無力患者的影響，必須瞭解體神經、自律神經系統的功能，及身體哪些動作由骨骼控制等。

    試題由簡入深 有鑑別度

    建國高中教師周麗芬提到，第十一及十二題考DNA繞射實驗概念、第十四題則是考生命的起源，第廿六至廿八題尼倫伯格實驗等，都屬於科學史相關內容，頗具特色。

    全中教解題教師群認為，今年試題由簡入深，難易適中，但具鑑別度，其中閱讀三藉由推理「密碼子序列」的經典實驗，能測驗學生是否具有高層次推論能力，是今年試題亮點。

    台北師大附中江同學指出，需要「背」的概念多一點，考出「科學史」冷門題型，有點出其不意。台中黃姓及楊姓考生均說，今年沒有太刁鑽的背誦知識題，「很像考閱讀理解」，實驗題稍有難度。雄女顏同學認為，出題細膩且線索隱晦，只要「讀得很透」不難作答。

    得勝者文教老師游夏分析，考題平易近人，其中遺傳、演化及生態題是決勝關鍵。均標（估三十八級分）和後標（估二十九級分）各估提升一級分，頂標（估五十三級分）、前標（估四十八級分）、底標（估二十三級分）則與去年相同。

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