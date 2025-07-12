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    大學分科測驗》數甲單選排列組合 史上最簡單

    大學分科測驗數甲今年未考出常見的「黎曼和」難題，全中教老師們認為今年對考生友善。（全中教提供）

    大學分科測驗數甲今年未考出常見的「黎曼和」難題，全中教老師們認為今年對考生友善。（全中教提供）

    2025/07/12 05:30

    〔記者林曉雲、楊綿傑、孫唯容、許麗娟、蘇孟娟／綜合報導〕大學分科測驗數學甲科，布題由易而難，沒有繁複計算，公仔抽獎入題，貼近學生生活，未考常見難題「黎曼和」，對考生友善，相對去年排列組合題答對率十％，今年單選排列組合題被認為史上最簡單。

    大考中心副主任黃璀娟舉例，單選三取材於古希臘數學家歐幾里德「幾何原本」，給定相異兩點可決定一條直線，考生須依題意所給的條件，找出八個點的座標，並判斷共線情形。

    北市陽明高中教師蘇順聖則提到，以往分科測驗計算量比較大，但今年著重在觀念性，單選第一題看圖就可以得到答案，非頂尖考生可以有更多得分機會。

    全教會北市中山女中老師林奕廷分析，第十二至十四題的公仔抽獎，結合近年盛行的「轉蛋、盲盒」文化，是與機率和期望值相關的生活時事情境題。全中教解題老師認為，「黎曼假設」是數學界的著名難題，今年未入題對考生友善。

    台北育成高中范同學說，單選題都很基本，非選第二題比較難，多選題則是要具備很多觀念。雄女蘇同學對數學甲考出「旋轉體積」感到驚訝，雖然高中教材有上過，但歷屆考題沒出現過。台中林姓與孫姓考生指出，單選跟多選題均偏基本觀念題，但非選題難度比去年高，是決勝關鍵所在。

    得勝者文教老師解創智表示，幾何、圖形和分析是決勝點，去年排列組合答對率只有十％，今年排列組合題應屬史上最容易，但仍有數題需審慎判斷與適當取捨，預估五標除了均標與去年相同（廿七級分），其餘四標估比去年降一級分。

    分科測驗數學甲考科，高雄考生認為考題靈活、有鑑別度。（記者許麗娟攝）

    分科測驗數學甲考科，高雄考生認為考題靈活、有鑑別度。（記者許麗娟攝）

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