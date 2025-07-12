大學分科測驗》物理夯時事 半導體入題

大學分科測驗今年物理科亮點，全中教評論教師群肯定提及台灣半導體突破性之「浸潤視微影技術」。（全中教提供）

2025/07/12 05:30

〔記者楊綿傑、林曉雲、孫唯容、蘇孟娟、許麗娟／綜合報導〕分科測驗首科物理登場，今年試題取材生活情境與現代科技，著重基本概念與表達能力，包括「國際量子科學」時事、課堂實作「單極馬達」，以及時下最夯的「半導體先進製程」等都入題。高中師認為考題難易適中，但計算量稍多。

高中師：計算量稍多 鼓勵重視實驗

大考中心顧問沈青嵩指出，基本題如第一、三、十八題，知道物理學發展進程即可回答；第二、七、十四題則透過物理概念不須計算就能回答。另也強調實驗操作與表達能力，如第廿一至廿三題的「等電位線與電場」實驗，考生不僅要明白實驗架構與原理，也要清楚實驗步驟與設計，並說明實驗結果。第廿四至廿六題關於半導體的內容，需要結合閱讀理解、數值分析，進行圖表判讀。

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建中物理科教師陳泓志指出，今年文字閱讀須仔細，約有五成考題都須動手算。建中物理科教師賴奕帆提到，實驗考題占十四分，有鼓勵學生重視實驗意味。

松山高中物理教師蔡皓偉認為，第五、六、七、八題的計算易致中等程度學生慌亂。第廿四至廿六題的半導體考題，對考生極具挑戰性，若題目能看懂、理解，從圖就可以看出答案。

北一女中教師簡麗賢表示，今年考題強調一○八課綱內實驗，例如有關等電位線與電力線概念，學生是否真正操作實驗，會影響作答。

學生：部分考題題幹太長 閱讀耗時

台北內湖高中湯同學表示，有些考題題幹太長，閱讀耗時。台中一中戴姓及李姓考生認為，混合題最後一大題，考課本沒看過的光在水中與空氣中的差異，但只要看懂關鍵字，就能用題目給的公式套解。雄女洪同學說，腳踏車煞車系統的摩擦係數，地面與輪胎的摩擦力需要分開計算。

得勝者文教物理教師陸怡中分析，針對考出時下最夯的半導體，題目融合應用與基本理論，第廿四題考課內物理基本觀念判斷，第廿五題考對題目的理解能力，第廿六題結合自然指數衰減公式與圖表判讀就能作答，對高分群考生算「佛心」。

大學分科測驗物理科考題，得勝者文教老師陸怡中指有一題大考中心顯得有點「佛心」。（記者林曉雲攝）

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