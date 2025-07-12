大學分科測驗》化學大魔王 近4年最難

114年大學分科測驗五標預估表

2025/07/12 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑、許麗娟、蘇孟娟、孫唯容／綜合報導〕大學分科測驗昨登場，一○八新課綱上路以來，今年化學科考題被認為是近四年最難，挑戰考生極限，取材包括天然氣主成分甲烷燃燒、奈米硫生成速率、酸鹼滴定等生活中科學概念，圖表相關題占一半，考生須具備數據解讀能力，整卷偏難。補教老師更直指每題都出得創新漂亮，預估五標創新低，頂標及前標恐大降六級分、均標估降四級分。

考生直呼圖表複雜 陷選擇障礙

不少考生直呼，化學圖表複雜是「大魔王！」雄中唐同學認為圖表複雜，例如以果膠結構的官能基為題，提供導電度及pH值的實驗圖表，要求得出不同的值，也列出混合溶液中不同種類分子作用差距的曲線圖，需進行多選題分析。台中戴姓考生說，考很細的觀念，多選題選項敘述看起來都很合理，讓人陷入嚴重「選擇障礙」。不過，北市大直高中陳同學卻認為考題「太簡單」，自己可以考滿分。

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大考中心顧問劉緒宗分析，難題占比約一半，概念複雜需將變因分離，才能看出題型原貌，例如第卅題酸鹼中和題，還要考量導電度，屬複合題，圖片判讀很重要；特色題如第廿九至卅一題以學生做實驗情境，扣合性平議題，考生須整合「有機化合物的性質與反應」、「酸鹼滴定與導電度實驗」等內容，並結合果膠結構、滴定曲線等兩張圖形判讀。

材料、能源、環境友善 持續入題

建中老師趙君傑表示，總題數比去年多，圖表題占分提高到七十二分，是近三年最高，材料、能源及環境友善議題持續入題，如矽膠交聯反應、果膠結構分析、天然氣燃燒分析、環境荷爾蒙探討等，學生須關注化學與周遭生活議題連結，將所學化學知識運用在生活中。

全教會桃園平鎮高中老師徐榮謙指出，創新題如第十二題提到振盪反應，有別於以往只考現象觀察與推論，今年更深入探討化學反應與其變化。全中教、台師大附中老師張荊壢表示，探究跨科生活應用題多，考驗高層次科學理解能力，製備硼元素題恐有超綱之虞。

得勝者文教老師江青釗及黃鑫皆表示，自一○八課綱上路以來，今年比二○二三年還難，對科學班學生有利，頂標估四十五級分、前標估卅八級分，皆比去年估大降六級分，均標估廿八級分、比去年估降四級分，後標估廿一級分，底標估十五級分。

大學分科測驗化學科，全中教解題老師表示，8成題目考高層次能力，硼元素題恐有超綱之虞。（全中教提供）

昨日是大學分科測驗的第一天，考生們利用各科休息時間，低頭複習進行最後的衝刺。（記者叢昌瑾攝）

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