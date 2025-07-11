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    首頁　>　生活

    新北觀光工廠 巴士一日遊 9路線報名

    2025/07/11 05:30

    〔記者陳奕劭、黃子暘／新北報導〕新北市政府今年結合了十七家觀光工廠與產業文化館，以「勇闖新樂園」為主軸，讓大小朋友可搭巴士一日遊，交通食宿全包，每人五九九元，即日開放報名。

    新北經濟發展局長盛筱蓉表示，「巴士一日遊」精選九條主題路線，每條路線參訪二間觀光工廠與一處特色景點，食宿、導覽、交通全包辦，每場限額三十人，即起在KKday平台開放搶購。

    「觀光工廠主題禮包」八月起販售，每款精選三家新北觀光工廠特色產品，總價值超過六百元，販售價僅三百元。活動詳情可至臉書粉專「來趣新北金發局」或經發局官網查詢。

    此外，為推廣街頭文化，文化局舉行「新北街頭學校」系列活動，即日起至九月廿一日在板橋府中廣場一帶登場，系列活動包括展覽、課程與派對活動，八月十六、十七日則邀請音樂人及DJ等，在府中廣場開辦街頭派對。

    文化局表示，「府中十五」三到五樓打造「街頭人」、「嘻哈地」、「未來室」三大主題展區，展現新北街頭文化的樣貌，三樓設有跳舞機，四樓展區設置「街頭塗鴉室」。八月十六、十七日邀請嘻哈歌手與DJ等，在府中廣場辦街頭派對，詳細活動與課程資訊可至新北街頭學校官方IG帳號查詢。

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